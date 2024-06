Máte na počítači čtečku otisků nebo jiný biometrický senzor?

Mobil bez čtečky otisků nebo skeneru obličeje se už pomalu ani nedá koupit, ale na počítačích jsou pořád dost vzácnou funkcí. Máte už na notebooku nebo desktopu nějaký biometrický snímač?

A byl tam ten senzor již z výroby, nebo jste se dokoupili externí do USB? Hraje pro vás biometrie důležitou roli při výběru počítače? Dáváte přednost spíš té čtečce otisků, nebo je podle vás vhodnější skener obličeje? Diskutujte.

Marek Lutonský

Ano, mám

Už asi čtyři roky mám v USB portu na boku monitoru zapíchnutý Sunjuly Fingerprint Reader. Přihlašování do Windows, do 1Passwordu nebo autentizace do státních webů prostřednictvím MojeID jsou teď tak pohodlné! Uvědomuji si to, když pracuji na počítačích, kde čtečka otisků prstů chybí. Ještě lepší by určitě byla kamera s podporou Windows Hello, ale nechci kupovat novou jen kvůli přihlašování.

Lukáš Václavík

Ano, mám

Na MacBooku Air mám integrovanou čtečku otisků přímo v klávesnici, na desktopovém PC s Windows pak dokoupenou čtečku zapojenou na snadno dostupném místě, v USB hubu na stojanu od monitoru. Čtečky otisků mám obecně raději než skenery obličeje nebo očí, ale zase lepší nějaká biometrie než žádná. Nepřináší sice vyšší zabezpečení (spíš naopak), ale to pohodlí je k nezaplacení.

V noteboocích se to už pomalu stává normou i v levnějších modelech, ale na desktopech je ta situace horší. Na trhu jsou stovky různých klávesnic a myší s pro mě zbytnými funkcemi, přitom ty čtečky by se na nich dobře vyjímaly.

Tomáš Holčík

Ano, mám

Na biometriku, tedy otisk prstu a zejména přihlášení obličejem, jsem si už tak zvykl, že to vyžaduji nejen na noteboocích. Hodně na to mělo vliv nucené přihlašování Microsoft účtem, kde mám dlouhé heslo a ani ten krátký PIN mne nebaví stále dokola zadávat. Na stolních počítačích proto používám USB čtečku otisků, kterých se u nás moc neprodává, ale eBay nebo Aliexpress jich je plný s cenami pod pět stovek.

Čtečku tak mám v práci i doma. To je tedy i odpověď pro ty, kteří hlasují "ne, ale chtěl/a bych". Nestojí to vážně moc a funguje to. Přihlašování obličejem se na stolním počítači řeší nepříliš spolehlivě a hlavně draze. Kamery, které to umí, nejsou levné. Čtečka otisků mi proto přijde vhodnější. Notebook bez biometriky bych už nechtěl a naštěstí se v poslední době biometrika dostává i do herních notebooků, které dlouho odolávaly.

Petr Urban

Ano, mám

Abych byl přesnější, pracuji na více počítačích a můj pracovní notebook má infrakameru, takže mou identitu Windows Hello ověřuje rozpoznáním tváře. Nefunguje to vždycky dokonale, někdy je to pomalé. Záleží hodně na okolním osvětlení. K desktopu jsem si nic podobného nepořídil, ačkoli mě čtečka otisků prstů láká.

Za ideální považuji kombinaci, tedy když čtečku otisků doplňuje infrakamera. Současně ruční psaní PINů nepovažuji za tak příšerné, abych si šel honem čtečku nebo infrakameru k desktopu pořídit. Zvlášť když infrakamery jsou pořád drahé.

Karel Kilián

Ne, ale chtěl bych

Používám jako pracovní nástroj pět let starý (a opakovaně upgradovaný) notebook Dell Inspiron 15 (5570), který bohužel žádnou formu biometrického ověřování nenabízí. Při výběru jsem čtečku nepožadoval, takže se do Windows přihlašuji čtyřmístným PINem.

Až přijde čas, pak u příštího notebooku nejspíš budu čtečku otisků prstů chtít. Přeci jen je to o dost pohodlnější a přitom bezpečné řešení. Nicméně ta úplně hlavní priorita to asi nebude, takže pokud v dané cenové relaci bude slušný stroj pouze bez čtečky, obejdu se bez ní i nadále.

Filip Kůžel

Ano, mám

Čtečka otisků prstů integrovaná do ON/OFF tlačítka notebooku Huawei MateBook X Pro. Skvělé řešení - rychlé, vždy po ruce, spolehlivé, přesné, zkrátka takové, jaké byly čtečky i v mobilech, než se začaly přesouvat do displejů. V notebooku Dell mám rozpoznávání přes kameru, funguje i po tmě, ale co do rychlosti a spolehlivosti preferuji čtečku otisků.

A co vy, máte na počítači čtečku otisků nebo jiný biometrický senzor?