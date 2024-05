Máte mobilní tarif s neomezenými daty? Kolik jste ochotní platit a jakou rychlost potřebujete?

Češi podle ČTÚ spotřebují v průměru 10 GB za měsíc, což opět rozdmýchalo debatu o tom, jestli potřebujete neomezené datové tarify nebo kolik by měly stát a jaké nabízet podmínky. Pojďme tedy diskutovat. Už máte na mobilu neomezená data?

Pokud nebojíte se to nebojíte přiznat, můžete zmínit operátora a cenu. Jestli nemáte, tak co vás od neomezeného tarifu odrazuje? Kolik byste byli ochotní dát měsíčně? Potřebujete co nejvyšší rychlost, nebo vám stačí něco pomalejšího, jen když nebudete muset počítat každý megabajt?

Filip Kůžel

Nemám, neomezená data nepotřebuji

Na firemním tarifu mám 10 GB a párkrát jsem narazil na limit. Pak jsem se s daným objemem naučil žít. Vlastně je to jednoduché – stačí nekoukat na dlouhá videa, gigabajtový soubor s offline mapou nebo aktualizací stáhnout už doma. Zároveň mám takovou rezervu, že když něco takhle velkého opravdu potřebuju, tak to jednorázově stáhnout můžu. Ne, že bych neomezená data nevyužil, ale naučil jsem se bez nich žít a nevnímám to jako omezení.

Tomáš Holčík

Nemám, neomezená data nepotřebuji

Z mého pohledu neomezená data mám, protože je nijak neřeším. V realitě mám limit 8 GB na měsíc, ale nemyslím, že bych kdy musel dokupovat data. Možná poslední dva dny v měsíci jsem se někdy musel trochu uskrovnit, ale ne odpojit od dat. Běžně se dívám na YouTube cestou z/do práce, v autě se naviguji a poslouchám streamovanou hudbu, neomezuji se v běžném používání. Jen u souborů s velikostí přes gigabajt zvažuji, jestli je musím mít hned, nebo nestačí chvíli počkat na WiFi. Data mi stačí i když jedu třeba na nějakou akci na konci měsíce a posílám od tam fotky a video. S neomezenými daty bych se bál spíš omezené baterky, protože mobil se při vyšší datové zátěži rychleji vybíjí.

Jakub Čížek

Nemám, neomezená data nepotřebuji

Na rovinu se přiznávám, že už dlouhých 17 let používám výhradně firemní telefonní číslo, takže se v tarifech téměř nevyznám – na to máme v baráku kolegu cifršpiona Honzu Lásku z Mobilmanie. Ale zpět k datům. V mobilní aplikaci vidím, že jsem během tří květnových týdnů vyčerpal pouze 2,86 GB z 10 GB, z čehož plyne, že neomezený tarif asi opravdu nepotřebuji.

Během dovolené nakupuji extra balíčky podle potřeby, abych mohl na hotelu sjíždět Twitter a Netflix, nicméně po zbytek roku toho zdaleka nejvíce prodatuji v práci a doma, kde je mobil připojený na Wi-Fi. V terénu nejvíce dat propálím poslechem podcastů a hudby na YouTube Music, ale i to bude nejvýše pár gigabajtů měsíčně.

Lukáš Václavík

Nemám, čekám na nižší cenu

Na soukromé kartě mám 6 GB, na firemní 3 GB. Většinu roku mi to stačí, ale nárazově přijdou týdny či měsíce, kdy mám větší spotřebu a musím balíčky dokupovat, připojovat se na palubní Wi-Fi ve vlaku apod. Je to takové trochu nedůstojné a nemusel bych to absolvovat, kdybych si mohl pořídit trochu dostupnější neomezený tarif.



Můj loňský rekord za jeden měsíc, kdy jsem cestoval a koukal v prohlížeči na YouTube

Až bude třeba něco za 300 Kč s rychlostí 5 Mb/s v obou směrech, ochotně za to budu platit, i když těch dat opravdu nepřenesu moc. A dokonce by mi nevadilo si připlatit stovku za to, abych ta data měl i na sekundární SIM v hodinkách.

Vladislav Kluska

Ano, mám

Reálně ale vlastně nevím, jak mám odpovědět. Mám totiž ten takřka podvod od T-Mobile, který sice uvádí, že se jedná o neomezená data, ale po vypotřebování datového limitu se zpomalí. Ano, zpomalí se na nějakých 10 Mb/s, což je stále použitelné bez větších problémů, ale tak nějak to za mě popírá to, co by neomezená data měla být. Neomezená.

Každopádně jediný důvod, proč to mám (kromě toho, že vypotřebuji měsíčně cca 20–25 GB dat) je ten, že si tarif neplatím – naštěstí využívám firemní nabídky. Firmu tento tarif stojí přibližně 500 korun. Představa, že bych za to měl platit 1000 korun a více, mě děsí a zřejmě bych se díval po něčem jiném, možná zahraničním. Kdo ví ale, třeba bych to ale byl stejně nucený platit. Posledních 10 let jsem totiž měl FUP 30 GB, později 20, což už bolelo, a jít níže by pro mě bylo nereálné a značné omezení toho, jak používám telefon.

Petr Urban

Ano, mám

Zrovna ode mne to zní bizarně, ale mám! V posledních měsících bych se bez mobilních dat neobešel, a tak posílám tři stovky měsíčně Kaktusu, který má zřejmě nejlevnější neomezený datový tarif v Česku. Za svoje peníze dostanu 6 GB dat a po vyčerpání to pořád jede 2 Mb/s.

Považuji za nanejvýš trapné, že tohle je nejlepší nabídka v Česku, ale žijeme v takové realitě. S daty zbytečně neplýtvám, volné jednotky se převádí do dalšího období. Tím pádem jsem neustále v přebytku a sníženou rychlostí jsem ještě surfovat nemusel. Leda tak z důvodů přetížené sítě.

Karel Kilián

Nemám, neomezená data nepotřebuji

Mám cenově zvýhodněný podnikový tarif, kde mám 2 nebo 2,5 GB dat. Zatím se nestalo, že bych ho vyčerpal, a to se rozhodně nijak nekrotím. Nemám totiž potřebu sledovat při připojení přes mobilní data streamovaná videa nebo hudbu.

Manželka, která má stejný tarif, občas data vyčerpá (zejména při pracovních pobytech v zahraničí). V takovém případě si prostě přikoupí další. Není to natolik drahé, abychom uvažovali o neomezených datech.

Proti době před dvaceti lety, kdy jsem za jednu cestu vlakem z Prahy na Ostravsko zaplatil za několik desítek megabajtů dat cenu v řádech stokorun, považuji dnešní ceny za výrazně přijatelnější. Do neomezeného tarifu bych však šel asi jen v případě, že by byl radikálně levnější než nyní nabízejí naši operátoři.

Jan Láska

Ano, mám

Vzhledem k častému využívání mobilního hotspotu pro připojení PC na cestách potřebuji velký objem dat, ale zároveň ne nějak razantně přiškrcenou rychlost přenosu. Zcela neomezené datové tarify (bez rychlostního limitu) se cenově pohybují okolo 1300 Kč, což je samozřejmě naprosto absurdní cena za hodnotu služby, kterou nabízejí, takže řešením pro mě je Datamanie od O2. Původní edice vychází i po zdražení na 350 Kč měsíčně (původní cena byla 300 Kč) a obsahuje 100 GB dat. Přenosy běží plnou rychlostí sítě včetně 5G. Nevýhodou této Datamanie je, že nefunguje v roamingu a také, že je to předplacenka a jednou za čas tak musíte myslet na dobití kreditu.

Martin Chroust

Nemám, čekám na nižší cenu

Při své práci jsem často na Wi-Fi a 10 GB dat mi zatím postačuje, neomezená data jsou pro mě lákavá, ale čekám, až budou mít přijatelnější cenovku. Na druhou stranu asi úplně nemám představu v tom, jak bych je využil. Mobilním datům jsem upustil uzdu na zahraniční dovolené, když na tom byla hotelová Wi-Fi velmi špatně. Hraní her, streaming videí,... nijak jsem se neomezoval.

Čekal jsem, že FUP vyčerpám hodně rychle, ale ve finále to ani nestálo za řeč. Ve svém případě se obávám, že bych je možná ani nevyužil, na druhou stranu, kdybych věděl, že se nemusím omezovat, moje datová spotřeba by asi určitě byla vyšší. Za sebe bych určitě nevolil žádný vyšší měsíční FUP, ale rovnou přešel na neomezená data. Na druhou stranu se mi příčí zpomalení po určitém objemu přenesených dat, takže v řeči operátorů by mě zajímala jedině "neomezená neomezená" data. Za stávající ceny ale rozhodně ne.

A co vy, máte mobilní tarif s neomezenými daty?