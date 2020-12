Máte dron, nebo ho plánujete pod stromeček? Dnes ve 12:00 začíná jejich povinná registrace

A je to tady! Řízení letového provozu dnes po polední spouští roky plánovanou povinnou registraci pilotů a jejich dronů, které už splňují určité hmotnostní a další parametry. A to včetně těch rekreačních a amatérských.

Po půlročním odkladu kvůli koronakrizi totiž 1.1. 2021 začínají platit nová celoevropská pravidla. Létat budete moci jak v Česku, tak třeba u moře na dovolené podle stejných předpisů.

Pro zkušené amatérské letce, ale i teenagery (a jejich táty), co si pořídili některou z těch větších kvadrokoptér, je to poměrně velká věc. Věc, která je svým způsobem srovnatelná snad jen s dobou před sto lety a postupnou celosvětovou harmonizací pravidel silničního provozu motorových vozidel.



Webový řidičák pro pilota na webu Úřadu pro civilní letectví ČR

Ze stejných důvodů koluje okolo novinky ještě hromada nejasností, na které se pokusíme zodpovědět v chystaném rozhovoru, který připravujeme s kolegy z časopisu Computer.

Svobodně budete létat jen v otevřené kategorii

Provoz dronů bude nově rozdělený do tří kategorií, přičemž rekreačních pilotů se bude týkat v drtivé většině případů ta otevřená, která nevyžaduje k letu svolení úřední autority. Stručně řečeno, touto kategorií je třeba provoz malého dronu na louce za domem a mimo oblasti, které podléhají nejrůznějším restrikcím.



Rekreační létání v otevřeném prostoru je nově limitováno podle hmotnosti dronu (C0 až C4) a podle podkategorie otevřeného prostoru (A1 až A3).

Pět tříd dronů pro otevřenou kategorii

Drony v otevřené kategorii nově dělíme na pět evropských tříd C0 až C4. C0 nevyžaduje registraci, pokud se jedná o drony s hmotností do 250 gramů a nemají kameru. Respektive záznamové zařízení.



Letouny do 250 gramů včetně hraček nepotřebují žádnou registraci. Až na takovou malou drobnost. Pokud mají kameru, je vše jinak. Jenže kameru dnes mají i ty nejmenší hračky!

Kameru dnes má ale i tento droboučký letoun z Aliexpressu za nějakou tu stokorunu a s hmotností okolo 30 gramů! Bylo by vskutku bizarní, kdybychom kvůli němu měli dělat pilotní zkoušky. Vždyť je asi tak nebezpečný jako větší papírová vlaštovka.

Předpisy na to naštěstí pamatují a zjevné hračky mají výjimku. Mohou létat, mohou mít kameru, ale opravdu kvůli nim nemusíte registrovat své desetileté děti. Definice hračky zatím není úplně jasná, ale měly by to být ty opravdu nejjednodušší a nejmenší stroje určené především pro létání uvnitř budov, bez GPS, autopilota, většího dosahu atp.



Letové parametry a omezení dronů podle jejich evropské třídy (hmotnosti)

Nedávno představený DJI Mini 2 se tedy sice do hmotnostního limitu 250 gramů vejde, nicméně má kameru a už to opravdu není hračka. Je to už bezpilotní letoun se vším všudy, a tak se jej při létání ve veřejném prostoru týká registrace.

U letounů s ještě vyšší hmotností je to pak už zcela jasné. Pokud máte doma třeba DJI Mavic Air, anebo jinou kvadrokoptéru této velikosti a hmotnosti, bude se vás týkat třída C1 (do 900 gramů) nebo C2 (do 4 kg). Tabulka výše napovídá, co všechno budete muset dodržet. Tedy jakou může mít dron provozní rychlost, jakými systémy by měl být vybavený a tak podobně.

Espézetka pro dron a řidičák pro pilota

Pokud dron spadá do třídy, která už vyžaduje kompletní registraci, skládá se celý proces ze dvou kroků. Z registrace provozovatele, tedy majitele dronu, a z registrace pilota.

První krok je jen formalita. Stačí vyplnit jméno, adresu a kontakt, načež vám web ÚCL vygeneruje alfanumerický kód a QR. Vytisknete jej a nalepíte na všechny své drony. Je to jakási paralela k automobilové espézetce a v následujících letech se počítá s tím, že ji bude do okolí rádiově vysílat přímo samotný letoun.



Zaregistroval jsme se jako operátor – majitel dronu a získal analogii espézetky

Každý, kdo bude takový dron pilotovat, musí nakonec projít registrací pilota. Pozor, registrace se tedy netýká jen vás, ale i kohokoliv dalšího, komu dron půjčíte, i kdyby to byla vaše maminka! Je to podobné, jako byste ji chtěli půjčit svůj automobil. Také bude muset mít řidičské oprávnění, pokud se nejedná o šlapací autíčko – hračku.

Registrace spočívá v bezplatném online testu se čtyřiceti otázkami, který sice levou zadní zvládnou profesionální letci, běžní smrtelníci, co si koupili dron na Mallu, Alze nebo kdesi na Aliexpressu, ale zprvu možná vyděsí. Je totiž plný profesní terminologie, o které většinou v životě neslyšeli.



Čtyřicetiotázkový test pilota v praxi



Doklad pilota dorazí v PDF na e-mail

Test musíte úspěšně vyplnit během 60 minut a většinu otázek buď dohledáte na oficiálním webu letejtezodpovedne.cz, který spravuje Řízení letového provozu ČR, anebo v sekci pro bezpilotní letadla na webu Úřadu pro civilní letectví ČR. Často pomůže také Google a tematice se věnuje také hromada českých expertních webů. Třeba dronpro.cz.

Nebojte se, můžete nasekat pár chyb a případně jej zkusit vyplnit znovu. Přesto se domníváme, že by mohl být navržen lépe – srozumitelněji. Prostě lidsky. Inspirací by mohla být britská verze, o které jsme psali loni na podzim.

Autopilot a follow-me budou legální

V otevřené kategorii musíte mít dron vždy na dohled, byť jsou některé natolik sofistikované, že by mohly klidně autonomně létat okolo vesnice. To však de jure není možné. To už by byl případ buď specifické, nebo certifikované kategorie, tedy provoz, kdy potřebuje letec zkusit něco nestandardního a potřebuje k tomu svolení úřední autority.



Pokud je dron vybavená automatickým sledováním osoby (follow-me), můžete jej v EU a otevřené kategorii bez dalšího povolení spustit v případě, že se bude dron pohybovat ve vzdálenosti do 50 metrů a bude se jednat nejvýše o třídu C1 (do 900 gramů).

Na stranu druhou, píše se rok 2020 a nové předpisy naštěstí už reagují na současné a vcelku běžné základní autonomní technologie rekreačních dronů, takže v kategoriích C0 a C1 (do oněch 900 gramů) můžete použít režim follow-me do 50 metrů.

To znamená, že můžete třeba běžet, jet na lyžích, na kole, no a dron vás pomocí svého strojového vidění sleduje a natáčí až ze vzdálenosti 50 metrů. Nemusíte udržovat neustálý oční kontakt.



Follow-me v třídách C0 a C1

Maximální výška letu je pak ve všech obvyklých rekreačních třídách dronů a otevřené kategorii létání stanovena na 120 metrů nad zemským povrchem.

Podkategorie A1 až A3

Aby byla pravidla co nejpodrobnější, otevřená kategorie letového prostoru pro drony je dále rozdělená na podkategorie A1 až A3, které podle třídy letounu upravují letové limity.



Než vzlétnete, musíte si vyjasnit, v jaké kombinaci třídy (Cx) a podkategorie (Ax) otevřeného letového prostoru se budete nacházet.

Kombinace podkategorie a třídy dronu tedy konečně určuje, jak se můžete na nebi chovat a jestli je potřeba registrace.