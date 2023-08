Máte doma vypalovačku optických médií?

Rok 2023 je plný streamů. Hudbu a filmy si pouštíme z různých cenově dostupných cloudových služeb. Internetové přípojky zrychlily, internetová úložiště si můžete pořídit za rozumné peníze. Mají v takovém světě ještě místo optická média? Někteří možná budou přehrávat filmy z DVD, která si pořídili dávno.

Dnes nás ale zajímá, jestli ještě aktivně vypalujete. Optické kotouče pořád ještě mohou dávat smysl pro jednorázové zálohy, zvlášť pokud nevěříte cloudům a pevným diskům. Pořád vlastníte vypalovačku? Pokud ano, používáte ji, nebo už jen tvoří neaktivní součást příslušenství vašeho počítače? Co případně na optické disky ukládáte a jaká média používáte?

Lukáš Václavík

Mám, ale už nepoužívám

Ještě loni jsem měl v desktopu Blu-ray čtečku kombinovanou s CD/DVD vypalovačkou, ale hodně dlouho jsem ji nepoužil, tak jsem ji vymontoval, což přineslo dvě výhody. Lepší cable management a žádný hluk při startu počítače (mechanika vždycky trochu zabzučela).

Mám ji pořád ve skříni, stejně tak i USB/SATA převodník, takže ji budu moci kdykoliv použít, až to bude potřeba. Spíš ale zvažuju, jestli nekoupit externí Blu-ray vypalovačku. Mechaniky stojí nula nula nic, jednovrstvá 25GB média jsou za pár korun a taková kapacita by mi na občasné zálohy stačila.

A protože navíc servisuju jiné starší počítače a jinou elektroniku, nerad se těchto vymožeností vzdávám, protože co když se ještě budou hodit. Proto mám třeba i kartu s FireWire (pro DV kamery), USB převodník pro analogové video (zrovna nedávno jsem digitalizoval VHS a 8mm kameru), univerzální čtečku všemožných paměťovek, převodníky na ATA i SATA apod. Jen diskety už nevedu. :-)

Jakub Čížek

Nemám

Doma jsem se se všemi CD a DVD rozloučil už v roce 2008, když jsem si pořídil nový 13" laptop bez optické mechaniky. Třpytivá kolečka dnes používám už jen jako docela funkční (byť ohyzdný) plašič přemnožených holubů na našem panelovém sídlišti.

V práci mám sice DVD vypalovačku dodnes, nicméně ji prakticky nepoužívám. Důvod je prostý. Cenově dostupná zapisovatelná média měla mnohdy tak tragickou archivační kvalitu, že jsem při přechodu na NAS a ještě později do cloudu nepřečetl většinu z nich a nadobro přišel o mnoho prehistorických záloh.

Filip Kůžel

Mám, ale nepoužívám

Hmmm, tuším, že tu někde bude! …ale už jsem ji pěkných pár let neviděl. Je to externí mechanika značky Samsung, ale už ani nevím, jestli pálila jen CD, nebo i DVD. Jinými slovy, ze hry s optickými médii už jsem úplně mimo, přehrávač už je jen v autě.

Karel Kilián

Mám, ale už nepoužívám

Vypalovačku CD jsem měl jako jeden z prvních. V té době jsem za ní zaplatil více než čtyři tisíce korun, což byla téměř půlka mé tehdejší výplaty. Dodnes si pamatuji, jak si ke mně kamarádi chodili vypalovat hudební cédéčka, přičemž jedno – tedy když nepodtekl zásobník – trvalo zhruba hodinu. Svým způsobem to vlastně byla taková společenská aktivita.

Později jsem pořídil DVD vypalovačku a zálohoval jsem si na optické disky filmy a další data. Nicméně postupem času jsem od tohoto řešení ustupoval, a v momentě, kdy jsem si koupil své první diskové pole, jsem od něj zcela upustil. Vypalovačka poté sloužila jen pro vypalování filmových DVD pro mého taťku, který si je pouštěl na klasickém DVD přehrávači.

Dnes sice mám vypalovačku jak ve stolním (téměř nepoužívaném) počítači, tak i ve svém pracovním notebooku. V PC už nefunguje – patrně se zanesla prachem. Ta v notebooku sice nejspíš funguje, ale nemám v podstatě žádný důvod ji používat. Všechna data mám totiž na diskovém poli, a pokud potřebuji zaváděcí médium, připravím si ho na flash disk.

Petr Urban

Nemám

Technicky bych měl zvolit, že mám, protože bych ještě ve skříni našel prastarou mechaniku od Asusu, která ovšem četla i vypalovala pouze CD. Ale to už počítat nemohu. Byla velice dobrá, mám na ni hezké vzpomínky. Zapisovala 16× a v dobré kvalitě. Samozřejmě jsem pak ještě pár let používal DVD, ale neosvědčila se mi. Po překvapivě krátké době řada z nich nebyla čitelná.

Modré optické disky mě už minuly úplně, cítil jsem, že tohle kulaté médium začíná být překonané. Data jsem začal ukládat raději na externích discích, kterých už jsem se zbavil taktéž. Dlouhé roky raději zálohuji do cloudu. Optické kotouče jsem v posledních deseti letech vyházel a mechaniku aktivně nepoužívám možná těch deset let. Přesně to nevím.

Nějakou dobu byla ve stolním počítači připojená, pak jsem ji kvůli nedostatku kabelů odpojil a nakonec daroval. DVD mechaniky jsem také používal od Asusu. Pamatuji si, že jsem možná před patnácti roky se zájmem četl recenze mechanik, ale pálení i čtení CD a DVD mě dávno opustilo.