Máte doma velkého švába? Přilepte mu na záda kameru a sledujte ho přes Bluetooth

Filmařům se už podařilo přimontovat outdoorovou kameru na těla velkých ptáků, suchozemských i vodních savců, doposud ale chyběla kamera pro hmyz, která by jejich pohledem zaznamenala takový ten běžný den v trávě při souboji s mravenci, biolitem nebo lidskou botou.

Proto nastoupil tým inženýrů z Washingtonské univerzity a vyrobil hmyzí GoPro. Drobná kamera s bluetooth vysílačem, baterií a obslužnou elektronikou má rozměry většího brouka a je dostatečně lehká, aby ji bylo možné přilepit na jeho nebohá záda jako batoh.

No, a pak už jen stačí vyslat hmyz do světa a na mobilu sledovat, kam zrovna míří. Miniaturní kamera má kvůli svým rozměrům a důrazu na co nejnižší spotřebu samozřejmě své technické limity. Obraz je černobílý a obnovovací frekvence klesla na 5 Hz, ale malým zázrakem je už to, že to celé vůbec funguje.

Outdoorová kamera pro hmyz s bluetooth v akci:

Pokud tedy sdílíte domácnost s nějakým větším broukem – ideálně třeba se švábem, s trochou inženýrské píle se můžete vžít do jeho nelehkého života.