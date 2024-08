Máte doma rychlejší internet než průměrný Čech? Pojďte se pochlubit

Podle společnosti Ookla provozující oblíbený měřič speedtest.net je průměrná rychlost pevného připojení v Česku 70 Mb/s ve směru k uživateli a 25 Mb/s ve směru od něj. Téma dnešní ankety tedy zní, máte doma rychlejší než ono průměrné připojení o rychlosti 70/25 Mb/s?

V komentáři pak můžete napsat, jaký typ připojení máte (optika, kabelovka, xDSL atd.), jakou rychlost si platíte a kolik vás to měsíčně stojí. Stačí vám to? V čem vás připojení omezuje? Nebo jej máte tak rychlé, že vás naopak brzdí koncové internetové služby?

Karel Kilián

Ano (jen download)

Už asi šest let máme připojení od T-Mobilu s deklarovanou rychlostí downloadu 250 Mb/s a uploadu 25 Mb/s. Občas ho jen tak pro kontrolu proměřím a zatím se nestalo, že by slibované hodnoty nesplňovalo.

Neříkám, že bych si nezvykl na rychlejší připojení (hlavně lepší rychlost uploadu by se občas hodila), ale upřímně řečeno jsem dost líný na to zjišťovat, zda a od koho je u nás dostupné, natož abych pak zařizoval výpověď a novou smlouvu.

Filip Kůžel

Ne

Mám optiku 50/50 a možnost vystoupat až na 1000 Mbit/s, ale zatím mě víc láká nízká cena než vyšší rychlosti.

Marek Lutonský

Ano (download i upload)

I dřív jsem měl rychlejší internet než průměr, když jsem byl doma připojený kabelem vesnického providera s rychlostí 80/80 Mbps. Ten nedávno vyměnil metaliku za optiku a zatím přemýšlím, co s tím symetrickým gigabitem za pětistovku měsíčně vlastně budu dělat. Ani předchozí rychlost mě nijak zvlášť neomezovala.

Ale zrovna jsem přeinstaloval počítač, tak jsem dobře viděl, jak rychle ty gigabajty dat z cloudů skáčou do počítače. To bylo rozhodně příjemné. Zaujalo mě i streamované hraní přes GeForce Now, kdy na svém starém počítači „spustím“ i nejnovější hry.

Lukáš Václavík

Ano

Mám už pár let VDSL 100/25 Mb/s a tu rychlost mi to víceméně drží, latence je pod 20 ms. Dá se s tím žít, ale co si budem… občas by to mohlo být rychlejší v obou směrech. Uplink mě limituje v tom, že se mi fakt nechce zálohovat velká data do cloudu, protože to trvá nesmyslně dlouho. Downlink mě zase tehdy, když si třeba chci stáhnout novou hru, která má klidně přes 100 GB. Běžný denní provoz ale připojení zvládá dobře a problém není ani souběžné streamování na více zařízeních.



Wi-Fi router od Asusu má integrovaný SpeedTest s historií měření

Petr Urban

Ano (download i upload)

U nás na maloměstě bylo roky nejlepší volbou VDSL. Místní poskytovatel nabízel „optiku“ draze, přitom s rychlostmi neodpovídajícími této technologii. Nedokázal trumfnout ani stárnoucí metalické vedení. Naštěstí se vzpamatoval a je konkurenceschopný, ačkoli se svou nabídku velkým městům rovnat nemůže.

Např. kolega Čížek má v Brně levnější, přitom násobně rychlejší připojení. Optika u nás je falešná. Prodává se jako optika, ale do města je internet přivedený bezdrátově. Optické kabely se pak používají pro rozvody na posledním kilometru. Nicméně mám to sto na sto a úplně mi to stačí a příplatek za vyšší rychlost momentálně nezvažuji.

Jiří Kuruc

Ne

Už několik let doma živořím s Wi-Fi o rychlosti 50/5 Mb/s přes lokálního Wifinkového poskytovatele. Což o to, stabilita je dobrá a třeba rychle zareagovali na to, kdy se v místní malotřídce prvního července rozezněla kanga a nikdo neřešil, že je na střeše přípojný bod pro půl obce. Poskytovatel se o tom samozřejmě dozvěděl od naštvaných uživatelů.

Ale ten uplink. Ten uplink! Nepotřebujeme zvonek, protože když někdo přichází, kamera začne odesílat záznam do cloudu a třeba se sekne iVysilani.cz. Nabídnul jsem poskytovateli princeznu a půl království za vyšší uplink, ale mé peníze nechce. Ve chvíli, kdy toto píšu, už se ale k domu blíží osvalení muži vybavení rýči a lopatami. Díky chráničce z dob SPT Telecomu už opravdu reálně hrozí, že mi domů povede optika. Juch!

Tomáš Holčík

Ano (download i upload)

Doma mám symetrický 100 Mbit a byť bych jistě využil i gigabit, reálně mi to žádné problémy nedělá. Už nyní je pro mne pohodlnější instalačku stáhnout z internetu než ji hledat na nějakém USB disku v šuplíku. Pro hraní i streamované přes Geforce Now nebo sledování filmů v nejvyšší kvalitě také na strop rychlosti nenarážím.

Jakub Čížek

Ano (download i upload)

Doma mám už roky 500/100 Mb/s od brněnského Netboxu. Chtěl bych určitě rychlejší linku, ale operátor do našeho domu stále nepřitáhl gigabit, který nabízí na jiných adresách. Už jsem z toho mírně nervózní.

Mám sice tu výhodu, že k nám do paneláku vede hned několik optik, a tak si mohu vybírat z hromady výhodných tarifů, vedle rychlosti je pro mě ale stejně důležitým parametrem garantovaná pevná a veřejná IPv4 za rozumnou cenu. Zatímco od Netboxu ji mám za pár desetikorun, v případě třeba takového gigabitu od O2 bych musel připlatit 254 korun jen za adresu. A tak holt ještě nějaký pátek vydržím na těch 500 Mb/s.

A co vy, máte doma rychlejší internet než průměrný Čech?