Máte doma NAS? Jak sdílíte data napříč zařízeními?

NAS je častou odpovědí na otázku, kam uložit data, ke kterým chcete mít přístup z více zařízení. Externí disk je nepraktický. Vlastní server zbytečně složitý. Cloudový disk je zase závislý na internetu, a ne všichni chtějí ukládat cenná data na cizí počítač. NAS je malá nenápadná krabička, kterou můžete mít i v obýváku, poběží klidně několik let bez větší údržby.

V redakci máme NAS z praktických důvodů skoro všichni, ale co vy, naši čtenáři? Také dáváte přednost jednoduchosti, nebo doma data ukládáte a sdílíte jiným způsobem?

Tomáš Holčík

Ano, mám

Musím ale rozlišovat mezi „mám“ a „používám“. Mám NAS, na dnešní dobu už dědečka, čtyřdiskový QNAP uvedený na trh v roce 2008. Provozoval jsem v něm svého času i čtyři disky s různými zálohami, experimentoval s webserverem a download station, ale dnes je z něj jen občasný pomocník. Nějaké disky v něm zkolabovaly, což se prostě stát může, přišel jsem ale hlavně o filmy a seriály. Soukromé fotky byly v té době už dávno zduplikované na Google Photos a dokumenty na Dropboxu nebo podobných alternativách.

Dnes mi tak NAS slouží hlavně jako odkladiště a mezisklad filmů. Protože si ale platím velkou většinu streamovacích služeb, nepotřebuju jej tak často. Kvůli stáří také dokáže mít docela velkou průběžnou spotřebu, takže jej zapínám jen výjimečně. Zvažuji, že bych si měl koupit nový NAS, protože ten stávající opravdu přesluhuje, na druhou stranu vzhledem k tomu, jak často jej opravdu využívám, to pro mne není ten nejpalčivější problém.

Lukáš Václavík

Ne, už nemám

Měl jsem dlouhé roky základní dvoudiskové Synology DS215j, ale předloni jsem se jej zbavil. Používal jsem ho čím dál méně, už byl i dost pomalý a disky uvnitř hlučné. Nejvíce dat mi na něm zabrala velká filmotéka, tu jsem ale přesunul na velký externí disk, protože k těm souborům stejně nepotřebuji mít přístup 24/7. Data, která potřebuji stále u sebe, mám v cloudu a lokální záloze.

Loni jsem ale z jednoho úsporného miniPC udělal server, na němž mi sice primárně běží Home Assistant pro řízení a automatizaci domácnosti, a Pi-hole pro blokování věcí na internetu, ale mám v plánu na něm rozjet i další typy serverů. Je pasivně chlazený, běží v něm SSD, takže při provozu ani nepípne. Momentálně je ale stejně zavřený ve špajzu, kde mám i VDSL modem, než jim vymyslím lepší umístění.



Tohle zatím nemůžu vystavit na viditelné místo :)

Karel Kilián

Ano, mám

Marně jsem se snažil dohledat, kdy jsem si pořídil svůj první NAS „na takové to domácí žvýkání“. Bohužel jsem objednávku nenašel. Ale určitě to bude více než deset let. Jednalo se o D-Link ShareCenter DNS-320, který dnes slouží (s jedním 2TB diskem) jako bezpečnostní offline záloha. Jednou za měsíc ho zapnu, „přeleju“ na něj data z hlavního NASu, a pak ho zase vypnu.

V prosinci roku 2018 prodával kamarád Synology DS214, a protože jsem cítil potřebu vyměnit NAS za modernější s více funkcemi, takřka bez váhání jsem ho koupil. I po více než čtyřech letech funguje naprosto spolehlivě. Musím pochválit podporu výrobce, který i pro tak starý model vydává aktualizace – nedávno jsem se dokonce dočkal i nového DSM 7.1!

NAS používám primárně k zálohování, takže asi nikoho nepřekvapí, že dva nainstalované disky (každý s kapacitou 2 TB) mám zapojené v RAIDu 1. Už se to dvakrát vyplatilo - nejprve totiž odešel jeden, pak i druhý disk. Stačilo pořídit nový, vyměnit ho za porouchaný a spustit rebuild pole. Během pár hodin jsem měl svá data opět na obou discích.

Marek Lutonský

Ano mám

Už sedmý rok používám dvoudiskový Synology DS216j DiskStation. Ukládám na něj různá multimédia a jiná data, ke kterým by měla mít přístup celá rodina. Mám zde také soubory, pro které není prostor na disku počítače, nebo je už tak často nepotřebuji. Na NAS také zálohuji: z počítačů průběžně pomocí Synology Drive a ze svého hlavního navíc ještě každý týden pouštím samostatnou zálohovací úlohu. Každý měsíc potom na externí disk zálohuji i vybraná data z NASu (včetně uvedených záloh), na dalším disku mám potom pro jistotu ještě stejnou roční zálohu.

Petr Urban

Ne, nemám

Nemám pro NAS využití. Nedávno jsme řešili zálohování a jak jsem tehdy popsal, většinu důležitých dat ukládám do cloudu. Moje osobní data nejsou tak velká, takže to nepředstavuje problém. Na filmy mám Netflix a soukromý byznys, kde by bylo potřeba obhospodařit spoustu citlivých dat, která bych raději do cloudu nedával, neprovozuji.

Nikdy jsem tu potřebu neměl, kdysi jsem si vystačil s externími disky v obyčejných boxech, ale ani ty už dávno nepotřebuji.

Vladislav Kluska

Ne, (už) nemám

Nemám. Nikdy jsem neměl potřebu, vůbec netuším, k čemu by mi to mělo sloužit a jaký by měl být bonus. Veškeré soubory mám násobně pohodlněji a i bezpečněji uložené na OneDrive (a vlastně i hádám levněji). Na nějaké domácí NASy a další věci jsem příliš pohodlný. Filmy běžně nestahuju, pokud se opravdu nejedná o snímek, co fakt nikde není, což je minimum.

Což mě přivádí k tomu, že ani ten OneDrive moc nepotřebuju. Jasně, mám tam zrcadlený svůj počítač (nějakých 300 GB), ale reálně dat, co potřebuju někde uchovat, mám tak malé množství, že to asi netřeba nějak řešit. Většinu z toho objemu bych stejně mohl smazat, protože nejsou aktuální, nebo se jedná o starou zálohu. Co si ale budeme, na ni se stejně nikdy nepodívám a nebudu ji řešit. Přenášení souborů pak neřeším vůbec – ani si nepamatuju, kdy jsem něco takového potřeboval. Kdyby náhodou, tak výhoda OneDrive je, že mám vše dostupné odevšad.

A to nemluvím o té geniální funkci, že člověk v Průzkumníkovi vidí vše, offline jsou ale jen používané soubory. Naštěstí to pak umí i pracovní Google Disk, kde mám nějak 1,3 TB dat. Škoda jen, že mu to nejde ani zdaleka tak dobře. Že pak mám svá data v cloudu nějakého giganta pak neřeším, co se týče zabezpečení mých souborů naopak více věřím Googlu či Microsoftu, než menší firmě a mému lokálnímu zařízení.

Filip Kůžel

Ano, mám

Mám! Dokonce bych ho pravděpodobně našel někde na skříni za routerem. Ale hádám, že je tak dva tři roky vypnutý. Cloudové služby tenhle přístroj tak nějak přirozeně odstavily. Už je to starší model, takže uživatelská zkušenost byla poněkud kostrbatá. Snadno použitelné cloudové služby postupně převážily v oblasti sledování videa i zálohování. Na co ještě se domácí NAS používá?

Jakub Čížek

Ne, (už) nemám

Začínal jsem na Asustoru s Intelem a plotnovými disky. Když se spustil ventilátor a motory HDD, vzbudilo to půlku Brna a spalovalo to více energie než sovětský tank. A tak jsem pořídil armový Qnap a narval do něj SSD s tím, že to bude tichý a rychlý domácí linuxový server. Spotřeba citelně klesla, ventilátor a disky už nehučely, ale já časem stejně přišel na to, že žádný NAS nepotřebuji. Pořídil jsem si totiž Turris Omnii a do jejího slotu mSATA zacvakl 1TB SSD.



Snaha o odhlučnění vibrací Asustoru (rok 2013)

Rychlé a tiché úložiště mám tedy přímo na routeru, kde mi v kontejneru LXC běží i Ubuntu se všemi myslitelnými aplikačními servery. Hlavně mám ale rychlé internetové připojení oběma směry, takže jako hlavní úložiště fotografií, domácích videí a dokumentů mi už dávno slouží služby typu Google Photos, Google Disk, OneDrive, neveřejný YouTube a tak dále.

A co vy, máte doma NAS?