Máte doma chytrý zámek nebo o něm uvažujete?

S chytrým zámkem už nemusíte nosit klíče. Odemknete si pinem, aplikací v mobilu či hodinkách, čtečkou otisků, pomocí NFC apod. Zároveň budete vždy i na dálku vědět, jestli jste při odchodu zamkli. V noci si nastavíte automatické zamykání. Zkrátka těch možností automatizací je díky integrovanému počítači hodně.

Stojí to ale za případná bezpečnostní nebo technická rizika? Klasická vložka s klíčem je téměř nesmrtelná, nedojdou jí baterky a nikdo ji nehackne na dálku. Zvážili jste možný přínos chytrých zámků a plánujete nákup? Nebo už je dokonce máte? Jaké jsou vaše zkušenosti?

Petr Urban

Nemám, neplánuji

Naše bytovka používá obyčejné kovové klíče a v podstatě jsem s tím ok. Netvrdím, že by se mi nelíbilo něco modernějšího, ale v našem baráku je to vážně až na konci seznamu priorit. Radši bych, kdyby se před vchody daly kamery, aby tam nekonali potřebu psi nezvedených páníčků.

Tomáš Holčík

Nemám, neplánuji

Ač bych o něm uvažoval, nedává to pro mne moc smysl. Bydlím v bytě a tak bych nahradil jen jeden klíč a stejně potřeboval ten od hlavního vchodu. S malými dětmi ztrácejícími klíče to může dávat smysl i v bytě. Já si ostatně takto před dvaceti lety koupil zámek se třemi sadami klíčů: když se ztratí nějaký klíč z první sady, otočím v zámku druhou sadou a zneplatním tak tu první. Po těch mnoha letech jsem ale stále na první sadě, nikdo v rodině žádný klíč neztratil.

Karel Kilián

Ne, ale uvažuji o něm

Zatím máme na dveřích od bytu obyčejný zámek na klíč. S ohledem na to, že mě baví chytrá domácnost, ale pochopitelně o chytrém zámku uvažuji. Rád bych ale takový, který mohu na dálku nejen kontrolovat, ale i odemykat a zamykat.

Zatím jsem si nedělal nějaký podrobnější průzkum trhu. Spíš, když někdo - jako například Filip v posledním Týdnu Živě - zmíní chytrý zámek, tak si pak studuji podrobnosti, abych věděl, co takové zařízení nabízí. Aktuálně nemám žádného favorita, ale myslím, že jednou chytrý zámek mít určitě budeme.

Jiří Kuruc

Ne, ale uvažuji o něm

Už by mi párkrát zachránil situaci a chtěl jsem otestovat zámek od Netatma, nicméně naše vstupní dveře jsou tlusté 11 cm a s tím bohužel zatím žádný výrobce nepočítá.

Filip Kůžel

Ne. Update: Už ano

Abych to vysvětlil - v sobotním Týdnu Živě jsem ukazoval chytrý zámek WeLock, začínám ho testovat a abych v téhle anketě neskončil u toho úvodního „ne“, tak jsem ho došel nainstalovat. Jsem zvědavý, jak nám zapadne do rodinného života – nejvíc se těším na čtečku otisků prstů, slibuji si od ní, že odpadnou věčné problémy se zapomenutými klíči.

Jakub Čížek

Ne, ale uvažuji o něm

Chytrý zámek zatím nemám, ale přemýšlím o něm už roky, kdy se na scéně objevily první modely pro klasické evropské vložky bez destruktivního zásahu do dveří. Kde to tedy vázne? Inu, prvním důvodem je můj osobní a nadále přetrvávající bezpečnostně-psychologický blok, no a tím druhým otázka, jestli mi to opravdu přinese nějaké měřitelné zlepšení a nekupoval bych si to jen na efekt.

Do bytu totiž určitě nehodlám na dálku pouštět třeba pošťáka nebo uklízečku, no a klíč mám nakonec vždy někde po ruce. Jediným zlepšením by tedy bylo snad jen odemykání dveří otiskem prstu. Jenže to se obloukem vracíme k úvodu a otázce, jestli nehrozí zneužití.

Marek Lutonský

Nemám, neplánuji

Kdybych žil sám, asi neváhám, protože podobné technoblbinky mám rád. Jenže je tady rodina a postupem času jsem dospěl k závěru, že dům je dobré nechat jednoduchý, nepřeautomatizovaný. Klasický klíč se nanejvýš zlomí, elektronika je mnohem víc nevyzpytatelná.

Stačí už dálkově ovládaný termostat. Během zimní dovolené se nám v něm vybila baterie a nevěděli jsme, co se doma děje. Zůstalo původní nastavení „out of home“, nebo se vrátilo standardní a kotel doma teď topí? A ještě tohle řešit se zámkem. Elektronika mi dává smysl u dveří, které je potřeba často vzdáleně přeprogramovat, umožnit přístupy novým lidem… takže třeba hotely, Airbnb. Doma ne.

Lukáš Václavík

Ne, ale uvažuji o něm

Láká mě to, ale těch vstupních dveří do domu, garáže nebo venkovní kůlny mám docela hodně a v ideálním případě bych to musel vyměnit všude. Zároveň ne všude mi dosáhne internet či lokální síť, takže to zhorší možnosti automatizace. A úplně se mi nechce jít cestou kompromisu, že někde chytrý zámek bude a k jinému stejně budu muset nosit klíče. Zatím tak mám nákup ve škatulce „možná mě nějaká pěkná sleva přesvědčí“. Aqara nebo Nuki vypadají jako spolehlivá a blbuvzdorná řešení.

A co vy, máte doma chytrý zámek nebo o něm uvažujete?