Máte chytrý kartáček na zuby, nebo vám stačí obyčejný elektrický či manuální?

Už jste do péče o bílé zuby zapojili i modrozubku? Chytré kartáčky s Bluetooth sledují, kolik času věnujete ústní hygieně. Díky senzorům také poznají, jestli si zuby čistíte správně. Řeknou také, kdy je třeba vyměnit hlavici. A ještě z této rutiny dělají zábavu či hru.

Máte doma takový? Vyšší řady Philips, Oral-B, Oclean jsou chytré, sem tam to platí i pro některé menší značky. Možná o tom ani nevíte. I my v redakci chytré kartáčky máme, milujeme data, ale ta zubní pro nás nejsou tak zajímavá.

Jaký kartáček máte vy? Jaké jste s ním spokojení? Změnili jste díky němu nějak způsob, jakým si zuby čistíte? Sledujete ona data? Nebo vám prostě vyhovuje elektrická či manuální klasika?

Marek Lutonský

Ne, ale mám elektrický

Na elektrický kartáček nedám dopustit. Samozřejmě v kombinaci s manuálními mezizubními a ještě jsem si večer zvykl na obyčejný jednosvazkový kartáček pro dočištění. Tu základní práci ale u mě mikrokmitání dělá mnohem účinněji než ruka.

U elektriky mi stačí obyčejný model. Když se mi jednou rozpadl drahý Philips, na Amazonu jsem vzal jeden z nejlevnějších a funguje úplně stejně. Moje varianta se už neprodává, ale teď bych od Philipsu klidně vzal například tento. K tomu teď ještě zkouším neoriginální hlavice: na Amazonu tenkrát bylo 16 kousků za poloviční cenu než čtyři originály.

Z toho plyne, že v puse rozhodně nepotřebuji kartáček, který se propojuje s mobilem, připomíná se, měří, přidává do procesu gamifikační prvky a jiné zbytečnosti. Po elektrickém kartáčku chci jen, aby kmital a čistil.

Jakub Čížek

Ano, mám

O moji hubu už tři roky pečuje Oral-B iO 6 s Bluetooth a aplikací v mobilu. Když ji spustím a začnu si čistit zuby, prográmek v reálném čase ukazuje, které partie zrovna kartáček zbavuje zbytků guláše a jakou silou. Zároveň vede evidenci s precizností KGB, kolikrát a jak jsem to dělal.

No, a teď to podstatné: Do apky jsem pravidelně koukal zhruba tak prvních čtrnáct dnů, no a pak mě to přestalo bavit. Poslední záznam pak aplikace eviduje z loňského května, kdy mě naposledy pochválila, že nejsem žádné prase. Není to totiž až tak potřeba. Kartáček má displej a chválí mě každý den i bez Bluetooth.

Martin Chroust

Ne, používám klasický

Dříve jsem používal elektrický kartáček od Xiaomi, ale zjistil jsem, že to není nic pro mě. Nabíjení, detekce zón, které si čistím a nebo nečistím - asi nejsem takový typ uživatele, který chce mít i v tomto ústa rozdělená na sektory s procentuální úspěšností čištění. Nakonec jsem před lety dal na radu dentální hygieničky a elektronický kartáček nadobro odložil.

Daleko důležitější je pro mě pocitých čistých zubů a správná pozice kartáčku při manuálním čištění nežli procentuální úspěšnost čištění, rady a další statistiky. Zkusil jsem to a neoslovilo mě to, ale chápu, že po chytrých kartáčcích může být poptávka. Já si však vystačím s chytrým telefonem, tabletem, hodinkami a prstenem a nehodlám hlídat úroveň nabití dalšího zařízení.

Nejoblíbenější chytré kartáčky

Další oblíbené kartáčky

Karel Kilián

Ne, ale mám elektrický

Když jsme před několika lety přecházeli na elektrické zubní kartáčky, byl to spíš takový experiment, abychom zjistili, zda nám budou vyhovovat. Proto jsme neinvestovali žádnou horentní částku do chytrého modelu. Vzhledem k tomu, že jsme s kartáčky nakonec spokojeni, tak možná příště, až tyto odejdou do křemíkového nebe, sáhneme po chytrých.

Tomáš Holčík

Ano, mám

Několik let používám OralB iO s Bluetooth a mobilní aplikací. Aplikaci jsem ale používal jen prvních pár měsíců. Ze začátku byla gamifikace s aplikací zábavná, časem ale odměny ustaly a vytahovat mobil kvůli čištění mne omrzelo. Hlavně má kartáček displej a ukazatel času. Na blízko vidím dobře, takže displej při čištění používám. Kontrola tlaku také svítí diodou, takže podle barvy poznám správný přítlak. A když se po dvou minutách na displeji objeví smajlík s hvězdičkami v očích, vím že bych měl i aplikaci 100 % splněno.

Lukáš Václavík

Ano, mám

Podle nálady používám i klasický Curaprox Ultra Soft a pak jednosvazkový TePe, ale denně používám už snad pět let starý chytrý sonický kartáček Oclean Z1. Tu chytrost víceméně nevyužívám, jednou jsem v ní nastavil vhodný režim a dál to neřešil. Nedávno jsem ji ale znovu nainstaloval. Přibyly tam nějaké gamifikační prvky, synchronizace s Apple Zdraví, prostě spousta informací pro správné datasexuály. Ale já moc nevím, jak to zpracovat, k čemu mi to bude.

Kartáček je ale skvělý, zuby jsou krásně hladké, a hlavně i po těch letech vydrží na jedno nabití snad tři týdny mytí zubů dvakrát denně. Občas ale to nabíjení zlobí, takže už jsem si koupil náhradní Oclean X Ultra S. Ten má dokonce i Wi-Fi jako snad první kartáček vůbec, takže data háže do cloudu i bez mobilu. Já jsem ale spíš zvědavý na ten magnetický motor a tlakový senzor.

A co vy, máte chytrý kartáček na zuby?

Za nákup, který uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.