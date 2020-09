Masterpass končí. Placení mobilem přes QR kódy se neujalo

Masterpass, aplikace, díky které můžete platit mobilem i pokud nevlastníte zařízení s NFC čipem, končí. Její provozovatel, společnost Mastercard, o tom informovala na svém webu. Provoz služby bude ukončen 30. října. Na náhradě se již pracuje, přijde ale až za několik let.

Masterpass je digitální peněženka, do které je možné nahrát svou bankovní kartu a platit přes QR kód u obchodníků, kteří službu podporují. Výhoda spočívá k tom, že zákazníci nemusí na e-shopech opakovaně opisovat údaje z karet, není to však omezené jen pro internetové nákupy. Aplikace je dostupná jak pro iOS, tak pro Android a podporuje karty Mastercard i Visa.

Vše ale na konci října skončí. Přesný důvod ukončení společnost neuvádí, nicméně odkazuje na budoucí službu nazvanou Click to Pay. O ní je toho známo ještě méně, Mastercard jen vzkazuje, že placení více ulehčí. Na vzniku aplikace spolupracují mimo jiné Visa, American Express a Discover.

Nutno dodat, že Click to Pay přijde až za několik let bez upřesnění podrobnějšího termínu. Do té doby neposkytne Mastercard žádnou náhradu a lidem doporučuje, aby se dočasně vrátili k opisování karet - přesně té věci, se kterou firma bojovala.

Pokud vám digitální peněženka vyhovovala, nabízí se minimálně do vzniku nové služby vyzkoušet jednu z konkurenčních, třeba Google Pay. Ostatně Click to Pay se tomu má velmi podobat. Co se týče placení na benzinových službách Shell, se kterými Masterpass úzce spolupracoval, to bude nově možné přímo v aplikaci Shell.