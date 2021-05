Masový exodus se na WhatsAppu nekonal. I přes změnu podmínek dokonce roste

Hodně lidí začátkem roku vyhrožovalo, že WhatsApp přestane používat kvůli avizované změně podmínek, kdy mateřský Facebook začne získávat o něco více dat z aplikace, než získával doposud. Nárůst uživatelů u konkurenčního Signalu či Telegramu naznačoval, že lidé začali hledat alternativu. Po několika měsících ale můžeme říct, že žádný exodus se ve skutečnosti nekonal. WhatsApp si stále drží stejnou popularitu a nejen to - dokonce roste.

Drtivá většina lidí se jednoduše s novými podmínkami smířila a odsouhlasila je, uvedl mluvčí společnosti pro server TechCrunch. Navíc meziročně uživatelů přibylo. Přesná data mluvčí neposkytl, takže to nemůžeme posoudit dopodrobna, nicméně vypadá to, že většina lidí spíše do svého balíčku používaných aplikací přidala další (již zmíněný nárůst popularity Signalu a Telegramu), než že by skutečně začala WhatsApp mazat.

Ostatně sama společnost si v posledních měsících dala práci s vysvětlováním, co změny budou zahrnovat a že to nebude popisovaná orwellovská invaze do soukromí, jak panovaly původní obavy. Ano, Facebook bude získávat více dat, ale týká se to především funkcí pro společnosti (WhatsApp Business) a nakupování, na šifrování konverzací se nic nemění, zprávy ani hovory stále nebude možné odposlouchávat. Navíc v Evropské unii nedojde vůbec v žádné změně, protože sdílení dat tu máme silně legislativně chráněno.

Termín změny se nicméně blíží, nastane už příští týden 15. května. Kdo ve zbytku světa nebude s novými podmínkami WhatsAppu souhlasit, v aplikaci mu přestane fungovat posílání a čtení zpráv, zůstane jen přijímaní hovorů a notifikací. Nakonec přestane fungovat vše.