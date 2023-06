Marylandské espézetky dělají reklamu kasinu z Filipín. Nikdo neprodloužil doménu

Případ s marylandskými registračními značkami v praxi ukazuje, proč by měly úřady platit za internetové domény, i když skončí nějaká kampaň. Typicky třeba výročí.

V roce 2012 USA slavily 200 let od britsko-americké války (také válka roku 1812 a II. americká válka za nezávislost) a Maryland při té příležitosti vydával upravené registrační značky s doplňujícím popiskem WAR OF 1812 v záhlaví a s webovou adresou WWW.STARSPANGLED200.ORG v zápatí.



Jedna z mnoha výročních espézetek, kterou dnes nadšenci draží na eBay

Ale jak už jsme si řekli v úvodu, u podobných kampaní hrozí, že zodpovědné osoby nenapadne, že když už jednou vydaly značku s internetovou doménou, měly by ji také držet tak dlouho, dokud se budou podobné espézetky pohybovat po amerických komunikacích.

Namísto historie, anatomicky výrazné děvče

To se samozřejmě nestalo – doména po jedenácti letech od oslav dávno nepatří marylandským –, no a když ji vyťukáte do prohlížeče, zkušení už tuší, co se asi zobrazí.



Namísto vzpomínky na strasti předků filipínské kasino

Namísto statečných amerických bojovníků na vás vyskočí většími než malými ňadry vyzbrojené děvče z Filipín, na adrese totiž sídlí filipínské online kasino, kterému teď dělají marylandští řidiči chtě nechtě reklamu.

Těžko říci, kolik jich skutečně bude, podle magazínu Vice však úřady vydaly zhruba 800 000 značek. Po jedenácti letech už sice budou mnohé z nich vyřazené a další se draží na eBay, ale vzhledem k počtu rozhodně ne všechny.