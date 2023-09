Martin letí na keynote. Žádný vtip, opravdu budeme v Apple Parku při premiéře nových iPhonů

Je to tak, Martin Miksa se osobně zúčastní keynote, kterou Apple naplánoval na úterý 12. září 2023. Něco takového se v historii MobilManie a Živě.cz ještě nestalo, a i na poměry České republiky je to docela výjimečná záležitost. S Martinem si popovídáme o tom, co nás čeká.

Kromě toho v bankovním sektoru konečně doženeme Afriku, zamyslíme se nad smyslem fotovoltaiky na kamiónech, rušno bylo kolem koncesionářských poplatků a zrušení výjimky, která dnes platí pro mobilní telefony.