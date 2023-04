Marketingový expert: Jak bude vydělávat konverzační AI, když převezme roli internetového vyhledávače

Už se vám stalo, že vám konverzační AI dokázala odpovědět lépe, než Google? Mně ano. Stále bych doporučoval si její odpověď ověřit, zároveň však je jasné, že pro hledání odpovědí na internetu budou konverzační AI hrát čím dál důležitější roli. Více o tom ostatně píšu v předchozím článku:

Žádná masová technologie ale není dlouhodobě udržitelná bez dobře nastaveného business modelu, monetizace. Jak by si na živobytí mohl vydělat vyhledávač postavený na konverzační AI?

Vstupy od uživatelů budou konverzační AI pravděpodobně využívat pro zdokonalování sebe sama (spíše než prodávat). Protentokrát ponechme stranou i prodej uživatelských dat. Zbývá tedy nejpopulárnější monetizační princip online světa - reklama.

Není reklama už překonaná?

Může se vám zdát, že reklama je všude a všechno už v ní bylo vymyšlené. Nebo, že každý druhý člověk dnes má nainstalovaný ad blocker. Pravdou ale je, že v reklamě se točí čím dál větší množství peněz.

Celosvětové útraty za reklamu tvořily v loňském roce odhadem přes 700 miliard dolarů a většinu z nich teče právě do internetové reklamy. Pro srovnání: je to přibližně tolik, co státní rozpočet čtyř Českých republik. Minimálně 47 % z těchto příjmů končí u trojice Alphabet, Meta a Amazon. Největší z nich (Alphabet, provozovatel Googl) inkasoval 283 miliard dolarů. Byť se rok od roku snaží diverzifikovat portfolio, 81 % příjmů pochází z reklamy.

Pro účel našeho zamyšlení to tedy znamená jasnou a velmi zajímavou příležitost pro potenciální vyzyvatele tohoto reklamního triumvirátu.

Co na tom vymýšlet?

Načte se stránka, načtou se reklamy. Tak si většina uživatelů internetu představuje, že to funguje. Jenže to není zdaleka tak triviální. Vždy, než nám Google na své SERP (stránce s výsledky vyhledávání) nabídne placené a neplacené odpovědi, proběhne na pozadí velmi rychle velké množství výpočetních operací.

Řeč je mimo jiné o obří aukci, která se spustí kdykoliv do Googlu zadáme vyhledávací dotaz – dokonce i když se nakonec žádná reklama nezobrazí. Jedná se o miliardy dotazů denně, rozsáhlou síť datacenter a tísíce serverů, ale nejde tu jen o technické nároky. Je tu mnohem prozaičtější otázka.