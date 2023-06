Mark Zuckerberg a Elon Musk se poperou v kleci. A ne, není to vtip

Jejich sociální sítě se už navzájem perou, ale teď si to rozdají i samotní majitelé. Slovní přestřelka na Twitteru a Instagramu vedla k tomu, že si Mark Zuckberberg a Elon Musk domluvili bitku.

Všechno to začalo nevinně pod tweetem Maria Nawfala popisujícím rivalitu mezi oběma společnosti. V odpovědi na něj napsal Musk, že svět se určitě nemůže dočkat, až bude Zuck ovládat celý internet. A když na něj reagoval jeden z anonymů, že by si měl dát pozor, když teď Zuckerberg dělá jiu-jitsu, Elon odpověděl, že si to s ním v kleci klidně rozdá.

Zuckerberg pak ve Stories na Instagramu sdílel screenshot s tímto tweetem a zprávou „Pošli mi adresu“. Musk odpověděl: „Vegas Octagon“.

Zpráva profrčela světovými médii, věnovalo se jí i BBC, které od mluvčího Mety získalo vyjádření, že Zuckerberg to myslí vážně. Jestli se ti dva proti sobě nakonec skutečně postaví v trenýrkách a rukavicích, ale není jasné.

Musk poté řekl, že téměř nikdy neposiloval. Zuckerberg mezitím už měsíc ukazuje světu, jak mu rostou svaly a že skutečně v jiu-jitsu nedávno vyhrál jeden turnaj. A teď trénuje na MMA. Muska by mohl do formy dostat jeho kamarád Joe Rogan, dnes známý moderátor podcastu, který ale zároveň komentuje zápasy UFC a sám v minulosti také bojoval.

Tahle komedie je asi trochu nedůstojná lidem jejich postavení, ale oba to jsou tak kontroverzní postavy, že se někteří budou opravdu těšit, když poteče krev. Nakonec by z toho mohla být exhibice pro dobrou věc. Světu by však oba pomohli spíš tím, že budou zlepšovat všechny ty facebooky, instagramy a twittery.