Mapy.cz Premium jsou tady. Stojí méně než konkurence, velký nášup novinek ale dorazí až příští rok

Šestadvacet let byly Mapy.cz dostupné bezplatně a jejich nákladný vývoj a provoz financovaly příjmy z reklamy, které mateřský Seznam zobrazoval uživatelům na svých i partnerských webech. Od prosince 2024 už však za Mapy.cz mohou platit. Ale nemusí, jen se tím připraví o některé výhody a funkce.

Seznam na jaře oznámil, že placenou verzi zavede. V posledních týdnech jsme sbírali informační drobky s tím, kolik by Mapy.cz Premium měly stát a co všechno nabídnout. Dnes už to víme, prémiová verze oficiálně odstartovala. Uživatelům bude nová aplikace nabíhat postupně v průběhu týdne.

Cena Mapy.cz Premium

Roční předplatné stojí 249 Kč. Kratší i delší tarify chybí, byť do budoucna nejsou zcela vyloučené. V průběhu testování Mapy.cz zkoušely také týdenní periodu. Platí se výhradně skrz mobilní aplikace pro Android a iOS, ještě letos však Seznam chce tuto možnost přinést rovněž na web.

K dispozici je také bezplatná sedmidenní zkušební verze.

Předplatné je vázané na účet u Seznamu a není možné jej sdílet v rámci rodiny, ani nikomu koupit jako dárek.

Mapy.cz Premium nijak nesouvisí s jinými předplatnými Seznamu.

Výhody předplatného

Po spuštění v prosinci 2024 má prémiová verze jen několik funkcí navíc:

Neomezené stahování offline map. U bezplatné verze bude možné stáhnout pouze jeden stát.

K uloženým místům, trasám i zaznamenaným aktivitám ze Stopaře lze přidávat vlastní poznámky.

V aplikaci půjde nastavit vlastní rychlost chůze, běhu nebo třeba jízdy na kole, se kterou chcete plánovat trasy.

Přednostní uživatelská podpora.

Odznak prémiového podporovatele, který bude vidět v recenzích, u publikovaných fotek apod.

V budoucnu mají průběžně přicházet i další novinky.

Aplikace pro chytré hodinky Apple Watch a Wear OS.

Rozpoznávání vrcholů hor na horizontu jako v aplikaci PeakFinder (tu si fakt zkuste).

Sdílení polohy (to už však dávno v aplikaci je?).

Rozšíření plánovače tras o další způsob dopravy.

„Chystáme novinky pro cyklisty, motoristy i pro ty, co preferují hromadnou dopravu,“ říká Martin Jeřábek, manažer Mapy.cz s tím, že zatím není jasné, které z novinek budou v placené a které v bezplatné verzi.

Co bude s bezplatnou aplikací

Mapy.cz z bezplatné verze odstranily jen dvě funkce: offline mapy více států a poznámky k aktivitám. O prvním omezení jsme věděli již měsíc a vzbudilo největší rozruch. Toho druhého, Seznamem nepřiznaného, si uživatelé všimli až během testování. Mapy.cz nicméně slibují, že do bezplatné verze budou novinky přicházet i nadále, ne všechno bude v Premiu.

Pokud máte z dřívějška stažených více map, tak ty v mobilu zůstanou nadále funkční, jen už se nebudou aktualizovat. Pro orientaci v přírodě nejspíš budou dostačovat, Mapy.cz ale vydávají přibližně sedm aktualizací ročně – k těm se nedostanete. V nastavení stažených map ale u jednotlivých balíčků bude tlačítko Vybrat. Pokud na něj kliknete, zůstane v mobilu jen tato mapa (která se bude postupně aktualizovat) a ostatní se smažou.

Vybranou offline mapu lze měnit. Pokud se pohybujete u nás, můžete mít staženou jen českou. Když poletíte na výlet zkoumat fjordy, stáhnete si místo něj Norsko. Omezení se týká hlavně těch, kteří se pohybují v blízkosti hranic nebo do zahraničí cestují po svých a chtějí mít offline mapy po celou trasu.

Online mapy v takovou chvíli samozřejmě fungovat budou, už ale budete závislí na mobilním signálu a vhodném datovém tarifu.

Jak Premium získat zdarma

Seznam dopředu avizoval, že nejaktivnější uživatelé získají Premium i bez placení. Firma ale nestanovila přesná kritéria, kolik uživatelé musí nahlásit chyb, sdílet fotek nebo napsat recenzí. Premium zkrátka dostane prvních 5000 nejaktivnějších.

Nový přehled aktivit

V aplikaci je nově vidět, kolik jste za poslední rok přidali hodnocení, fotografií, ujeli kilometrů s navigací, jaká nová místa objevili a které údaje pomohli opravit. „Vážíme si podpory naší komunity, která nám pomáhá vytvářet Mapy.cz. Rozhodli jsme se proto pět tisíc těch nejaktivnějších zvýhodnit a nabídnout jim Premium zdarma,“ dodává Martin Jeřábek.

Srovnání s konkurencí

Cena patří mezi ty nižší, což firma avizovala dopředu. U jiných aplikací se platí i za funkce, které Mapy.cz mají zdarma