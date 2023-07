Mapy.cz mají krásné letecké snímky Německa, Francie a Slovinska. Google překonávají i v Chorvatsku

Mapy.cz dorovnávají konkurenční Mapy Google už i v nejbližším zahraničí a v doméně, kde měl Google díky své velikosti vždy navrch – v leteckých záběrech.

Poznáte to, když o víkendu vyrazíte na výlet třeba do sousedního Německa, ke slovinskému jezeru Bled, anebo do Francie. Právě tyto země se totiž v Mapy.cz dočkaly ještě detailnějších záběrů.

Dle datace v zápatí pocházejí zpravidla z let 2020-2021. Ostatně, podívejte se na pár ukázek v galerii.

Velmi dobře na tom jsou ale i další oblíbené destinace včetně Chorvatska. Google zde sice může mít ostřejší záběry s technicky vyšším rozlišením, na ukázce níže se ale projevil jeden klíčový nešvar.

Mnohdy je důležitější spíše doba snímání

Obrazovou kvalitu jednoduše zcela zabilo špatné načasování a dlouhé stíny, které se projeví právě v úzkých pobřežních kaňonech oblíbeného Jadranu. V tomto konkrétním případě se díváme na úzký kaňon zálivu Zavratnica s potopenou německou nákladní lodí.



Známá turistická destinace na Mapy.cz



Známá turistická destinace na Mapy Google



A pro srovnání realita minulý týden z lidské perspektivy

Místo je hojně navštěvované českými jachtaři i suchozemskými turisty a čeština je zde všudypřítomná jako na Václavském náměstí. Mapy od Googlu tu jsou ale téměř nepoužitelné, což jsem si na vlastní mobil osobně ověřil minulý týden, když jsem hledal kozí stezku od hladiny na vrchol skal.