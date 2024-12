Mapy.cz byly příliš dobré na to, aby zůstaly jen zdarma (Podcast Živě)

Mapy.cz po měsících spekulování nabízí předplatné Premium, a to za 249 Kč na rok. Firma rozjela řízenou distribuci a my jsme v úterý placený tarif důkladně rozebrali s Martinem Jeřábkem, manažerem produktového týmu Mapy.cz. Bezplatná verze nikam nezmizí, byť omezuje stahování map. Kdo platit nechce, nebude muset.

Rozhovor si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v tomto přehrávači. 👇🏻

Nové funkce budou proudit do obou variant Map. Martin Jeřábek prozrazuje, na jaké se můžeme těšit. Vývojový tým chystá aplikaci pro hodinky, dojde na integraci MHD. V rozhovoru se dále dozvíte, proč se předplatné rozjíždí teď, na koho cílí, jak je to s profitabilitou služby nebo jak to bude s častějším aktualizováním mapových podkladů.

Základní informace o službě Mapy.cz Premium přehledně shrnujeme v samostatném článku. Jestli vás téma zajímá, doporučujeme také náš loňský podcast s Jakubem Faiferem, s nímž jsme mluvili o kvalitě navigace v zahraničí a o využívání dat ČUZK.

Obsah rozhovoru

00:49 – Cesta k Premiu

06:10 – Kdo chce Premium?

10:59 – Cena a prémiové funkce

17:08 – Mapy.cz na hodinkách

21:43 – Zpoplatnění funkcí a reklamy

29:02 – Rychlost aktualizací a Premium zdarma

37:59 – Uvolnění Premia

V tomto pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.