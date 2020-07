Mapy Google začaly zobrazovat polohu semaforů. Zatím jen někomu a není jasné, k čemu to bude dobré

Mapy Google přicházejí s další novinkou: v mobilní aplikaci pro Android zobrazují polohu semaforů. Cílem je poskytnout řidičům informaci, na základě které mohou předvídat situaci před sebou. O nové funkci informoval server Droid Life.

Hned v úvodu je vhodné podotknout, že zobrazování semaforů v mapových podkladech není původním nápadem inženýrů z Googlu. S touto funkcí přišly již loni na podzim Mapy Applu v rámci aktualizace na iOS 13. Ty kromě světelné signalizace zobrazují také značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“

Semafory v Mapách Google

Relativně nenápadné ikonky, indikující křižovatky řízené světelnou signalizací, se v tuto chvíli ještě nezobrazují všem. Google novinku aktivoval jen úzkému vzorku uživatelů, na kterých tuto funkci testuje. Můžeme však předpokládat, že dříve či později bude dostupná pro každého.

Malá a obtížně viditelná značka semaforu se zobrazuje nejen v průběhu navigace, ale také v režimu prohlížení mapy (od určité úrovně přiblížení). V tuto chvíli nemá žádnou jinou funkci, nicméně zahraniční média spekulují, že by se mohlo jednat o první krok v zobrazování smysluplnějších informací.

Při navigaci či změně měřítka se obrázek semaforu postupně zvětšuje, hlasová navigace však na řízenou křižovatku nijak neupozorňuje. To je zatím nejpatrnější rozdíl proti navigaci v podání Applu, která řidičům hlásí, že mají odbočit „na další stopce“ či „na semaforech“, což je v mnoha případech praktičtější než hlášení vzdálenosti k následujícímu manévru.

K čemu je to dobré?

V aktuálním stavu jde pouze o vizuální informaci, že se blížíte ke křižovatce se světelnou signalizací. Je otázkou, zda Google bude s tímto faktem dále pracovat – umíme si například představit možnost naplánování trasy, která by se semaforům vyhýbala.

Těžko lze však očekávat funkci „zelené vlny“, která by dokázala počítat i s aktuálním světelným znamením a navigovat řidiče tak, aby projížděl křižovatkami plynule na zelenou. To by musel Google nějakým způsobem každý semafor přímo sledovat nebo mít napojení na městský systém, pokud je semafor řízen dálkově.

O něčem takovém se zatím spekuluje jen v souvislosti s autonomními vozy, které semafory logicky musí rozpoznávat - tyto informace by přitom mohly sdílet a dávat tím ostatním vozům v okolí vědět, jak se na které křižovatce světelná znamení aktuálně mění.

Ale zpět k aktuální novince. Zobrazování semaforů na mapě je pravděpodobně aktivováno na straně serveru a nezáleží na tom, jakou konkrétní verzi Map Google máte aktuálně nainstalovanou. Není jasné kdy (a vlastně ani zda vůbec) se tato novinka dostane k široké veřejnosti.