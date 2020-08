Mapy Google se po více než třech letech vracejí na hodinky Apple Watch a vylepšují podporu CarPlay

Jedním z důvodů, proč si pořídit chytré hodinky, je podpora nejrůznějších aplikací – ať už integrovaných, či u vyšších modelů doinstalovatelných. Pokud chtěli majitelé Apple Watch používat mapy, byly patrně nejzajímavější možností nativní Apple Maps.

Až do roku 2017 existovala poměrně důstojná alternativa v podobě Map Google pro Apple Watch, nicméně v následujících letech se její vývoj zastavil. Google se však nevzdává a rozhodně nechce nechat segment nositelné elektroniky nakousnutému jablku. Nyní uvolňuje novou verzí Map pro watchOS, informuje Venture Beat.

Mapy Google pro Apple Watch

Jednou z hlavních funkcí je snadná navigace domů nebo do práce. U míst, která nejsou uložená v hodinkách, je možné v aplikaci Mapy Google na telefonu nastavit navigaci a pokyny budou po zbytek cesty synchronizovány do hodinek. Kromě instrukcí poskytuje aplikace také informaci o předpokládaném času příjezdu/příchodu do cíle.

Příjemným faktem je, že navigace funguje v režimu pěší chůze, na trase plánované pro jízdní kolo a může vám asistovat také při cestování veřejnou dopravou (pochopitelně jen tam, kde má informace o MHD). Hodinky ukazují vzdálenost a směr nejbližšího manévru.

Uživatelé produktů Apple tak získávají možnost přehodnotit své dosavadní návyky a vyzkoušet na hodinkách mapové řešení od Googlu. Ve prospěch vlastních Map Apple však hovoří možnost zobrazení mapy, podpora rozpoznávání hlasu a psaní rukou, přístup ke kontaktům a různé kategorie bodů zájmu, na které se uživatelé mohou nechat navigovat bez použití telefonu.

Režim Dashboard v CarPlay

Kromě podpory hodinek Apple Watch přinášejí Mapy Google pro iOS také funkci rozdělené obrazovky (režim Dashboard) pro Apple CarPlay. Řidiči tak mohou mít na jedné straně obrazovky svého automobilu navigaci a na druhé straně například hudbu, podcasty či kalendář.

Režim Dashboard v CarPlay byl otevřen vývojářům třetích stran v iOS verze 13.4, Mapy Google však nejsou první aplikací, která tuto funkci využívá. CarPlay s režimem map na celé obrazovce podporuje aplikace od Googlu již od roku 2018.

Zatímco podpora režimu Dashboard pro Mapy Google v CarPlay je nyní k dispozici pro všechna kompatibilní vozidla, aplikace Apple Watch „se v následujících týdnech začne objevovat po celém světě“. Funkce by měly být dostupné z aplikací Mapy Google v App Store.