Mapy Google přinášejí tři novinky. Usnadní život turistům, cyklistům i fanouškům festivalů a koncertů

„Mapy Google vám pomohou koordinovat plány a zůstat ve spojení nejen během letošního léta.“ Těmito slovy uvedla produktová ředitelka Amanda Leicht Moore příspěvek na blogu, ve kterém představuje tři novinky v Mapách Google.

„Mapy Google vám pomohou změnit způsob, jakým koordinujete plány a zůstáváte ve spojení nejen toto léto. Ať už se chystáte prozkoumat nejzajímavější památky v novém městě, plánujete nasednout na kolo, nebo si vyrazit s přáteli do okolí města.“ slibuje Moore.

Poznejte památky novým způsobem

Letní turistická sezóna je v plném proudu a lidé používají Mapy Google k tomu, aby si naplánovali cesty a našli užitečné informace o místech, jež hodlají navštívit – například jaká je otevírací doba či ve kterých časech je zde nejvíce, respektive nejméně lidí.

V Mapách Google se proto objeví fotorealistické letecké pohledy na téměř 100 nejoblíbenějších světových památek ve městech, jako je Barcelona, Londýn, New York, San Francisco nebo Tokio. Jedná se o první krok ke spuštění „pohlcujícího zobrazení“ – zážitku, spojujícího umělou inteligenci s miliardami fotografií Street View, satelitních a leteckých snímků ve vysokém rozlišení.

Řekněme, že plánujete cestu do New Yorku. Díky této aktualizaci si můžete udělat představu o tom, jak vypadá Empire State Building zblízka, abyste se mohli rozhodnout, zda ho chcete zařadit do seznamu míst, která hodláte vidět na vlastní oči. Chcete-li si prohlédnout letecký pohled, vyhledejte památku v Mapách Google a přejděte do sekce Fotografie.

Podrobnější informace pro cyklisty

Stále více lidí jezdí na kole – jen v posledních měsících se celosvětově zvýšil počet cyklistů o více než 40 %. K tomuto vývoji přispělo nejen teplejší počasí, ale leckde také vysoké ceny pohonných hmot. Lidé proto stále častěji volí ekonomicky šetrnější způsoby dopravy.

Mapy Google poskytují informace pro cyklisty již více než 12 let díky umělé inteligenci ve spojení s daty z měst, kartografickým partnerům a zpětné vazbě od komunity. Díky nejnovějším informacím o cyklotrasách bude brzy možné snadno porovnávat trasy a zobrazovat ještě podrobnější údaje.

Kromě informací o převýšení na naplánované trase budou k dispozici také údaje o hustotě automobilového provozu, schodech nebo prudkých kopcích. Uživatelé získají velmi podrobný rozpis trasy, ze kterého například zjistí, po jakém typu silnic pojedou. „Pryč jsou dny, kdy jste nevědomky šlapali do namáhavého kopce nebo museli jet po silnici s větším provozem, než je vám příjemné.“ slibuje Moore.

Zůstaňte na cestách ve spojení

Do třetice všeho dobrého je tu funkce se značným sociálním aspektem. S novými oznámeními souvisejícími se sdílením polohy uvidíte, kdy někdo z vašich blízkých dorazil nebo odešel z určitého místa, takže můžete snáze koordinovat své plány.

Řekněme, že se se skupinou přátel chystáte na koncert či festival. Pokud budete mezi sebou sdílet polohu, můžete si nastavit upozornění na adresu místa konání, abyste viděli, když ostatní dorazí, a mohli se s nimi rychle sejít.

Můžete si také nastavit oznámení, abyste viděli, když někdo opustí místo konání koncertu. Moore chce tuto funkci využít, až se vydá na sólovou pěší túru. „Tím, že požádám sestru, aby si nastavila oznámení, uvidí, kdy jsem došla na parkoviště, a já budu mít jistotu, že někdo ví, že jsem se v pořádku vrátila.“

Letecké pohledy na pamětihodnosti a oznámení o sdílení polohy se již dostávají do Map Google pro Android, iOS i počítače. Informace o cyklistických trasách budou spuštěny v nadcházejících týdnech ve stovkách měst, v nichž je k dispozici navigace pro cyklisty.