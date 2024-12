Mapy Google používají záznamy z autokamer k aktualizaci informací včetně rychlostních limitů

Vývojáři Map Google bez velkého veřejného ohlášení, pouze publikací stránky na webu podpory, oznámili inovativní metodu aktualizace mapových dat. Google nově využívá záběry z palubních autokamer ke zlepšení přesnosti informací o rychlostních omezeních a dalších dopravních značkách. Zatím tak činí pouze ve Velké Británii, kde spolupracuje s firmami Geopost Vision a Nextbase.

Google shromažďuje pouze krátké videoklipy bez zvuku z kamer nainstalovaných v autech zmíněných partnerů. V těchto záběrech pak analyzuje specifické prvky, jako jsou nové dopravní značky či změny rychlostních limitů. Aby se zabránilo zneužití dat, jsou rozmazány veškeré osobní informace, jako jsou obličeje či registrační značky.

Základem je umělá inteligence

Z tohoto programu budou těžit zejména řidiči, kteří se budou moci v navigaci spolehnout na aktuální informace. Uživatelé Map Google se bez nutnosti ruční aktualizace dozvědí například o změně rychlostního limitu nebo nově instalované značce. Google žádá o záběry jen v oblastech, kde má indikaci, že je potřeba aktualizace (např. hlášení od uživatelů nebo AI analýza), přičemž vše probíhá s maximálním ohledem na soukromí.

Základem tohoto projektu je umělá inteligence, která kombinuje data ze záběrů s pokročilými algoritmy a dalšími údaji, jako jsou informace o poloze získané ze satelitních pozičních systémů. Díky tomu je možné rychle a efektivně aktualizovat mapové podklady, přičemž výsledkem je lepší navigace pro řidiče a zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Program je momentálně omezený pouze na Velkou Británii, pravděpodobně kvůli méně přísným pravidlům na ochranu soukromí. Jako partneři se zapojily společnosti Geopost Vision, což je mateřská firma mezinárodní doručovací sítě DPD, a Nextbase – britský lídr v oblasti výroby palubních kamer. Pro expanzi do dalších regionů však bude nutné vyřešit legislativní překážky.

Důraz na ochranu soukromí

Google klade velký důraz na ochranu soukromí. Záběry pochopitelně nebudou nikde zveřejňovány a hned po analýze jsou nevratně smazány. Zákazníci se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí přispět svými záběry (u Geopost Vision mohou být záběry poskytovány v rámci firemních podmínek). Tento důraz na transparentnost zajišťuje, že se program setkává s pozitivními ohlasy.

Google zatím neoznámil plány na rozšíření programu do jiných zemí, ale pozitivní ohlasy by mohly otevřít cestu dalším partnerstvím. Pokud se tento model osvědčí, mohl by přinést rychlejší aktualizace map i v jiných částech světa včetně České republiky.

Celkově tento program představuje revoluční krok v tom, jak mohou moderní technologie zlepšit každodenní život. Mapy Google se díky tomu mohou stát spolehlivějším pomocníkem, který pomáhá řidičům, zvyšuje bezpečnost a snižuje stres při cestování. Pokud bude tato technologie úspěšná, může posloužit jako inspirace pro další vývoj v oblasti navigace.

Zdroje: support.google.com, 9to5google.com, phonearena.com.