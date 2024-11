Mapy Google nasměrovaly řidiče na chybějící most. Po pádu z výšky 15 metrů zemřeli tři lidé

Tři muži při cestě na svatbu v indickém státě Uttarpradéš spoléhali na navigaci v Mapách Google, což se ukázalo jako fatální chyba. Aplikace je zavedla na poškozený most, ze kterého jejich automobil následně spadl z výšky 15 metrů do koryta řeky Ramganga. Nehoda si vyžádala tři mrtvé – oběťmi byli dva bratři Nitin a Ajit (oba 30 let) a jejich příbuzný Amit (40 let).

Případ vyvolal vlnu kritiky na adresu místních úřadů i Googlu. Most byl předtím poškozen povodněmi, ale nebyl zcela uzavřen ani označen jako nebezpečný. Místní obyvatelé jsou přesvědčeni, že primárně selhaly úřady, protože na mostě chyběly bariéry a varovné značky. Zároveň se ukázalo, že změny způsobené povodněmi nebyly včas aktualizovány v mapové aplikaci, což také přispělo k neštěstí.

Google spolupracuje na vyšetřování

Google na incident reagoval prohlášením: „Vyjadřujeme hlubokou soustrast rodinám a úzce spolupracujeme s úřady při vyšetřování.“ Firma nyní čelí nejen kritice veřejnosti, ale i formálnímu vyšetřování. Nejedná se zdaleka o první případ, kdy tato navigační aplikace navedla své uživatele na nebezpečné cesty.

V roce 2022 zahynul v Severní Karolíně muž, kterého navigace poslala na most, jenž se zřítil před devíti lety. Také v Indii přišli o rok později o život dva lékaři poté, co jejich vůz skončil v řece, protože slepě následovali pokyny Map Google. Tyto příklady poukazují na nedostatky v rychlosti aktualizací mapových podkladů.

Při selháních tohoto typu však hraje významnou roli i lidský faktor. Řidiči příliš často slepě spoléhají na navigační aplikace, přičemž ignorují vlastní úsudek a opatrnost. Je nezbytné si neustále uvědomovat, že technologie nejsou ani zdaleka zcela bezchybné! V tomto případě situaci zkomplikoval fakt, že se nehoda odehrála v noci a most nebyl osvětlený.

Navigace je jen pomocník, ne neomylný rádce

Rodiny obětí požadují vyšetřování Googlu i místních autorit. Zásadní otázkou je, proč nebyl most uzavřen a nějakým způsobem zabezpečen. Podobné nehody by šlo snadno odvrátit fyzickými bariérami a aktualizací údajů na platformách, které každodenně používají miliony lidí.

Mapy Google jsou s více než 60 miliony uživatelů v Indii dominantním navigačním nástrojem, a to i přes konkurenci v podobě lokálních alternativ, jako je například aplikace MapMyIndia. Incidenty jako tento však naznačují, že pokročilé technologie vyžadují nejen přesná data, ale i odpovědnost vůči uživatelům, kteří na ně spoléhají.

Tragédie u Ramgangy není jen varováním pro technologické firmy a úřady. Je nutné si neustále uvědomovat, že navigace je pouze pomocníkem, nikoli neomylným rádcem. Uživatelé by měli být obezřetní, zejména při cestách do neznámých oblastí, a vždy se spoléhat na zdravý rozum, především za snížené viditelnosti nebo na neznámých silnicích.

Zdroje: gizmodo.com, x.com, jalopnik.com.