Mapy Google nabídnou Komunitní kanál – nový způsob, jak zjistit, co se děje ve vašem okolí

V dnešní uspěchané době se pořád něco děje, mění, otevírá a zavírá. Leckdy tak může být obtížné udržovat si přehled o novinkách ve svém okolí. Právě to má řešit funkce Komunitní kanál, kterou Google připravuje do svých Map. Jejím smyslem je zobrazování lokálních novinek na jednom místě.

Co říkají lidé o nově otevřené restauraci? Otevřela se v blízkém okolí nějaká turistická atrakce? Nejen tyto informace se budete moci dozvědět díky široké komunitě uživatelů Map Google. Ta sdílí denně dvacet milionů příspěvků obsahujících doporučení, recenze a hodnocení restaurací, míst a firem. Google našel pro tato data další praktické využití.

Komunitní kanál

Zatímco dosud byly příspěvky uživatelů viditelné v rámci daného podniku či místa, nově se budou zobrazovat v Mapách Google v sekci Prozkoumat podobně jako na sociální síti. Na jednom místě najdete nejnovější recenze, fotografie a příspěvky přidané do Map Google místními průvodci, provozovateli a obchodníky.

Díky komunitnímu kanálu budete moci průběžně zjišťovat, co se děje ve vašem okolí. Například se dozvíte, že vaše oblíbená restaurace přidala do nabídky nový pokrm nebo že otevřela zahrádku. Do přehledu se budou promítat příspěvky všech podniků, které sledujete v rámci Map Google.

Nemusíte se přitom omezovat jen na bezprostřední okolí místa, kde se právě nacházíte. Posouváním, přibližováním a oddalováním mapy lze díky příspěvkům místních průvodců najít užitečné aktuální informace o téměř jakémkoli místě na světě.

Objevte, co chcete dělat

Komunitní kanál sdružuje lokální informace a přizpůsobuje je vašim zájmům. Pokud tedy například v preferencích jídla a pití v Mapách Google projevíte zájem o zdravé jídlo nebo řeckou kuchyni, zobrazí se vám další doporučení, fotografie a příspěvky pro tento typ stravování.

Novinku mohou využít také provozovatelé všech typů podniků jako způsob, jak prezentovat novinky a zajímavosti zákazníkům. Ti měli dosud možnost informovat o všem podstatném v rámci firemního profilu, avšak testování komunitního kanálu ukázalo, že touto cestou lze získat dvakrát větší pozornost.

Mapy Google tak o další krůček rozšiřují své pole působnosti v roli lokálního průvodce. Spoléhají přitom nejen na komunitu svých uživatelů, ale dávají prostor i provozovatelům podniků. Novinka je postupně uvolňována uživatelům mobilní aplikace pro Android i iOS.