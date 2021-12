Máma a táta na síti. Zpověď Youtubera a hráče Fortnitu Alkana o tom, jak náctiletí hraním vydělávají statisíce

Je mu dvaadvacet a už ví, že si hraním her může vydělat na dům. Youtuber a poloprofesionální hráč David Gärtner alias Alkan si plní sny díky hraní her a jejich streamování. Jak vypadá život člověka, který natáčí minimálně jedno video za den, v noci streamuje a ve volném čase hraje? Svůj příběh v podcastu Máma a táta na síti vypráví jeden z nejlepších českých hráčů Fortine a ambasador programu Buď safe online Nadace Avast, který učí děti o bezpečnosti na internetu, moderátorovi a tatínkovi tří dětí Matoušovi Rumlovi.

Život Davida Gärtnera je přesně takový, jaký si ho vysnil. Že se chce živit hraním her, věděl už od 8. třídy a dnes má na svém účtu přes 1500 herních videí. David natáčí minimálně jedno video denně, přes noc streamuje, účastní se herních soutěží a kvůli své práci je ochotný oželet i měsíc na Maledivách.

Hraje především Fortnite. Bezplatnou hru typu battle royale, ve které na začátku každé partie je sto lidí, kteří na stále se zmenšujícím území musejí sbírat vzácné vybavení a pak bojovat do té doby, než zůstane jediný přeživší. V České republice se na vrcholu své kariéry dělil spolu s jeho kamarádem o první dvě místa v žebříčku nejlepších hráčů. Tehdy oslovil spoustu lidí, kteří by mohli plánovat založení týmu profesionálních hráčů Fornite. Ještě než se stačil k nějakému přidat, proběhl první turnaj ve Fortnitu, kde se probojoval ke třetímu místu a vyhrál 15 000 dolarů.

Bylo mu osmnáct a uvědomil si, že žádný tým nepotřebuje. „Úspěch a velké částky peněz spojené s hraním her na profesionální úrovni mohou dětskou psychikou silně otřást,“ vysvětluje Alkan. „Sám jsem se o tom přesvědčil na několika bývalých spoluhráčích, které už dnes nepoznávám,“ dodává. Není to tak nepochopitelné. Ve světové soutěži Fortnite World Cup se rozdávalo úspěšným hráčům 100 milionů dolarů. Prvních sedm hráčů vyhrálo 50 tisíc dolarů (u nás v Česku cenu získali dva hráči). Vítěz celého World Cupu získal 3 miliony dolarů. Výherci jsou přitom náctiletí hráči.

Teď chci dům

Změna v chování úspěšných hráčů ale není jediným problémem, který se s Fortnite pojí. Alkan popisuje, že česká komunita, která se kolem hry shlukuje, není zrovna přívětivá. Sám s tím má bohaté zkušenosti. „Musel jsem kvůli tomu úplně přestat hrát živě. Vůbec jsem si kvůli naschválům jiných youtuberů nezahrál a chvílemi jsem byl i dost vytočený,” popisuje. „Fortnite komunita je hodně toxická. Kdybych měl dítě, dobře bych vybíral, na koho by se mohlo koukat. U některých padají ve videích takové výrazy, které bych v životě nikomu neřekl,” dodává Alkan.

Dnes už je David Gärtner spíše tvůrce obsahu než profesionální hráč, už nestíhá mladší hráče, kteří mají daleko rychlejší reflexy a jeho pozornost se přesouvá trochu jinam. „Nahrazují mě čtrnáctiletí, patnáctiletí kluci, které já už nestíhám. Fortnite je nejrychlejší a nejtěžší hra na naučení. Nejvíc v ní dominují náctiletí. V mých dvaadvaceti letech už si ani neškrtnu,” popisuje David, který hraje i ve volném čase.

„Já hraju furt. Nestreamuju, nenatáčím, ale i přesto hraju tři hodiny denně, jenom proto, že mě to baví,” popisuje David svoji každodenní rutinu. „Všechny věci v životě, co jsem chtěl, jsem si za ty tři roky splnil. Splnil jsem si všechno a teď si posouvám sny na úplně jiný level. Můj cíl teď je vydělat si na dům,” dodává s úsměvem mladík, který své kariéře věnuje veškerý svůj čas. „Říkám si, že žiju nejlepší verzi svého života. Je to bomba,” uzavírá Gärtner.