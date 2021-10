Máma a táta na síti. Jak dětem vysvětlit základní pravidla bezpečnosti v Minecraftu

Minecraft rozvíjí představivost, kreativitu i orientaci v prostoru. Na co si ale při jeho hraní dát pozor a proč by si s dětmi měli občas zahrát i rodiče, popisuje známý český bývalý youtuberinfluencer, který nyní učí nejen začínající hráče základům bezpečnosti na internetu. Jakým rizikům děti při hraní online her čelí a jak se vyhnout finančním podvodům nebo krádežím účtu, prozradil Jirka Král v novém podcastu Máma a táta na síti.

Jirka Král se v minulosti věnoval natáčení herních videí na YouTube a v reakci na zkušenosti svých fanoušků i své vlastní spolu s Avastem založil program Buď safe online, který učí děti základům bezpečnosti na internetu. Dnes nabádá mladé hráče a jejich rodiče k prevenci, kterou je správné zabezpečení serveru. Jednou z nejoblíbenějších her současnosti je bezpochyby Minecraft. Hra, která ovládla svět může dětem pomoci v rozvoji, ale také je připravit o peníze.

„Ve chvíli, kdy začne dítě hrát online verzi Minecraftu, tak se už se dostává do prostředí, ve kterém hrají i další hráči. Dochází k interakci mezi více lidmi, to je přesně ten aspekt toho, že všichni ti lidé, kteří hrají s dítětem na stejném serveru nemusí být jeho kamarádi. Může tam být jeden, který mu může chtít ublížit. Dítě pak třeba přijde o měnu v Minecraftu, to znamená o ty diamanty, které má ve hře, ale může to celé jít i dál. Není složité si vybudovat s dítětem důvěru během hry plné emotivních zážitků, pak už je to jen krůček k tomu, aby dítě poskytlo třeba číslo kreditní karty rodičů úplně cizímu člověku. V horším případě ten člověk může lákat vašeho potomka i na osobní schůzku,“ nastiňuje Jirka rizikové faktory hry na síti.

„Hráč Minecraftu je schopný vytvořit si vlastní server, na který se připojí pouze jeho kamarádi nebo jen účty, které si zvolí. Nikdo jiný se tam pak připojit nemůže. To je základní zabezpečení, které by se mělo používat,“ vysvětluje Jirka. „U každého serveru funguje zabezpečení jinak, přesný návod, jak si zabezpečit server si každý bez problémů najde. Určitě je dobré to s dítětem projít a se zabezpečením serveru mu pomoct. Musíme si uvědomit, že pro dítě ve školním věku je to třeba první interakce na internetu, mnoho z dětí ani nechápe to, že za tou postavičkou ve hře se skrývá reálný člověk a že tenhle člověk nemusí být vždy přítel,“ uzavírá Král.

Základem úspěchu je, aby dítě pochopilo, proč si musí účet zabezpečit. „Youtubeři občas točí edukativní videa pro mladší kluky, ve kterých jim ukazují, jak je jednoduché se někomu na server dostat, protože to nemá zabezpečené. Kluci vidí, jak je snadné o ty věci přijít, protože se tam může kdokoli přihlásit,“ upřesňuje Jirka Král během rozhovoru s otcem tří dětí Matoušem Rumlem v podcastu Máma a táta na síti.

Tipy na to, jak děti ochránit při hraní her na síti najdete na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts, nebo na YouTube. Celý rozhovor s Jirkou Králem si už nyní můžete pustit přímo tady: