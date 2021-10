Máma a táta na síti. Co online výuka dala a vzala dětem

Jaký vliv měla a má online výuka na děti? Ovlivní tato doba změnu ve školském systému? Ve čtvrté epizodě podcastu Máma a táta na síti zpovídá herec a otec tří dětí Matouš Ruml ředitele základní školy na Praze 8. Série navazuje na úspěch vzdělávací platformy Buď safe online Nadace Avast, která už čtyři roky pomáhá dětem s bezpečností na internetu. V novém díle podcastu se dozvíte například to, jak se přizpůsobit moderní propojené době, co dělat s kyberšikanou a jak naučit děti ověřovat si informace.

Jan Korda je ředitelem základní školy, která nese přívlastek smysluplná. Na škole se snaží vytvořit takové prostředí, které učitele i žáky motivuje, a díky němuž chodí do školy rádi. I tato škola se ale musela vypořádat se zcela novou formou výuky. „Distanční výuka byla zátěžovou zkouškou pro děti, učitele i rodiče. Když to začalo, tak jsme na to vůbec nebyli připraveni a hledali jsme nějaké cesty. Vydali jsme se cestou samostatnosti dětí. Díky tomu se všichni velmi zdokonalili v oblasti technologií. Dokonce se u nás na škole našly děti, kterým tento způsob vzdělávání vyhovoval, ale samozřejmě bylo také dost studentů, kterým to vůbec nepomohlo. Často se jednalo o jedince ze složitého domácího prostředí,” popisuje Jan Korda, jaký vliv měla online výuka na žáky.

Velkým problémem dnešní doby je přesycenost informacemi a také mnoho fake news. “První krok je komunikace s dětmi. Vy musíte vědět, že na něco takového vaše dítě narazilo. Tahle konverzace musí vždy vyjít z nějaké situace, ideálně ze situace, kterou dítě samo zažilo. Tuto situaci vy pak jako rodič můžete využít k tomu, abyste dítě v téhle oblasti nějak vzdělali,” vysvětluje Jan Korda.

Podívejte se na celou epizodu Máma a táta v síti:

Důležité je naučit děti ověřovat si informace. “Základem je, aby si děti uvědomily to, že všechno, co si někde přečtou nebo slyší, nemusí být pravdivé a je nutné si to ověřit. Teď chystáme projekt na fake news. Po dětech chceme, aby si zkusily takovou zprávu vytvořit. Funguje to tak, že děti vědí, co je pravda, ale zkouší vymyslet nepravdu a nějaký jiný spolužák pak ověřuje, co je pravda a co ne,” dodává Korda.

S technologiemi a sociálními sítěmi přibývají i případy kyberšikany. “Nejběžnější případ je ten, že se děti uráží někde na chatu. Často pak tato situace dítě trápí, ale nesdílí ji ani s rodiči ani s učiteli. Výjimečná, ale není ani kyberšikana ze strany rodičů,” popisuje problém ředitel základní školy v Praze.

Tipy na to, jak pomoci dítěti správně se orientovat v online světě, najdete na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts, nebo sledujte na YouTube. Celý rozhovor s Janem Kordou si už nyní můžete pustit ve videu pod článkem.