Mám přejít z Windows na Mac? Přemýšlím nahlas, třeba mi poradíte

Můj domácí počítač se blíží k hranici životnosti a použitelnosti. Je to velký notebook, který používám desktopovým způsobem, vůbec ho nepřenáším. A je to stroj s Windows – s operačním systémem, se kterým jsem spokojený, nijak mě neomezuje ani neirituje. Přechod na nějaký nový Mini PC, jaké nabízí třeba Asome, by tedy proběhl snadno a ani bych snad nepoznal, že se něco změnilo.

Jenže já přemýšlím, jestli by mě nebavilo přejít k Applu. Tuto myšlenku mám v hlavě už několik let, teď se ale vynořila silněji po uvedení nové řady malých počítačů Mac Mini s procesorem M4. Apple je prodává za nečekaně dobrou cenu, jsou rychlé a v základu mají už 16 GB pamětí – s tím se dá velice dobře pracovat.

Je dobrý nápad udělat takovou změnu? Rozhodl jsem se myšlenku prozkoumat podrobněji a dát si dohromady pro a proti. Protože by stejné téma možná mohlo zajímat i někoho dalšího, připravil jsem to formou tohoto článku. (Také skrytě doufám, že bych v diskuzi mohl dostat tipy, jak některé z očekávaných problémů vyřešit. Nebo zjistím, že zůstat na Windows je pro mě to nejlepší, co mohu udělat.)

Proč Mac?

S MacOS už mám nějakou zkušenost. Doma stále máme patnáct let starý MacBook Pro, který jsem kdysi tu a tam používal jako druhý uživatel v rodině. Někde jsem s ním byl spokojený, někde ne. Měl jsem ho ale jako občasný cestovní počítač, ne jako hlavní desktop.

Navíc používám iPhone a iPad. Jejich spolupráce s Windows je prakticky nulová, tady bych se mohl těšit na hodně změn k lepšímu. Společné poznámky, úkolovník, sdílená schránka, AirDrop…Nebo psát zprávy na telefony přímo z počítače!

K tomu mám v digitálním světě rád změny. Baví mě zkoušet nové věci, pronikat do nich, hledat efektivní postupy. I když o MacOS už něco vím, od doby s MacBookem Pro se zase dost posunul a změnil, pořád bude co objevovat.

A je před námi zima, kdy bude víc času na zkoumání. (A taky Black Friday, kdy se dá něco ušetřit.)

Z čeho mám obavy

Když jsem střídal notebook s Windows a MacOS, na Applu jsem byl pomalejší. Pořád nevím, čím to bylo. Jiným systémem klávesových zkratek, které jsem neměl tak zažité jako ty ve Windows? Nebo celkově jiným stylem ovládání, víc postaveným na myši? Pořád to trochu drhlo. K tomu jsem ve Windows fakt hodně rychlý.

Nechci, aby byla moje práce s počítačem pomalejší. Říkám si, že třeba najdu cestu, kdy to už půjde stejně svižně i s Macem. Ale současně mám obavy, že mě prostředí stále bude trochu zdržovat. To ale u počítačů doslova nesnáším.

V práci mimo jiné dělám weby, také Živě. Jako produkťák jsem v kontaktu s vývojáři, připravujeme nové služby, ladíme ty stávající, jsem prostředník mezi problémy a vývojem. Podíl desktopových uživatelů Applu je u nás stále hodně nízký, takže mě může omezovat, že nevidím weby tak jako většina návštěvníků. I když jsou prohlížeče stejné (čekám, že stále budu používat Edge), Apple stránky renderuje jinak, zejména písma.

Bavíme se sice o mém domácím počítači, ale vím, že na něm budu dělat hodně pracovních věcí. Současně ale stále budu mít po ruce některý z windowsových notebooků, které doma zůstanou, tak by se s Macem dalo žít i při práci na webech, na které lidé chodí především z Windows.

Na počítači jinak hodně píšu, potřebuji pracovat s fotkami a grafikou, neustále jsem na webu. Věci si usnadňuji různými skripty v R, AppScriptu a jeho variantách, v Pythonu. Jinak asi nedělám nic speciálního, takové běžné kancelářsko-domácí činnosti.

Hardware a příslušenství: problém bude monitor

Mac Mini je jen jedna část řetězce, spolupracovat s ním musí další hardware a periferie. S klávesnicí a myší Logitech z řady MX nečekám problémy. Dokonce jsem si teď po letech všiml, že mám na funkčních klávesách půlené popisky option | start a cmd | alt. Ale stejně píšu poslepu a i podsvícení kláves mám stále vypnuté.

Hodně mohu narazit s monitorem. Také je už trochu starší, ale 32" 4K Benq rozhodně nemám v plánu měnit. Jenže Apple nedokáže zobrazení škálovat tak dobře jako Windows. Tuším, že standardní ani dvojnásobná velikost prostředí mi nebude vyhovovat: bylo by příliš malé, nebo obrovské. Ale něco mezi tím bude trochu rozmazané. Prý to není tak hrozné, ale nebude mi to vadit? Tohle je vlastně největší nejistota, kterou u tohoto rozhodování mám.

Budu pak potřebovat jeden nový monitor místo displeje současného 17" notebooku, který mám na stole stále otevřený. Asi jen něco levnějšího s úhlopříčkou 24" nebo 27" a kvůli prostoru by nebyla špatná možnost otočení na výšku. Zvládne Mac u dvou monitorů kombinaci výška + šířka? Tento monitor bude pouze sekundární, pro umístění oken pro komunikaci a různé stavy; před sebou chci mít stále svůj Benq.

Opravdu hodně mi bude chybět snímač otisků prstů v USB a přihlašování Windows Hello. To je tak návyková věc! Otisk používám pro identifikaci v systému i u správce hesel 1Password. Vůbec se mi nechce vracet zpět k psaní hesla. Mac sice dokážou odemknout Apple Watch, ale to by nemohly ležet v šuplíku; a hodinky Garmin mi k tomu nijak nepomůžou.

Tiskárnu snad k Macu připojím a stolní webovou kameru Logitech také. Zbytek je už spíš jen kabeláž nebo multiplatformní zařízení na domácí síti (NAS, router).

Dva větší softwarové problémy

Správce souborů: Přes čtvrt století používám dvoupanelový Altap Salamander, který mi bude hodně chybět. Vím, že pro Mac existují správce tohoto typu, dřív jsem používal Forklift, ale nebylo to ono. Možná jsem to s ním jen neuměl, ale práce byla o hodně pomalejší. A já jsem ze staré školy, potřebuji soubory, strukturu, zkratky, bleskurychlé probíhání složkami bez klikání myší.

Chyběly by mi také funkce pro hromadné pokročilé přejmenovávání souborů, různé zrychlující pomůcky, kterými ze Salamanderu spouštím skripty v Pythonu a podobné drobnosti. Ale správa souborů by se snad nějak vyřešit dala; stejně čím dál víc přecházím s dokumenty na web.



Z aktuální verze Forkliftu mám pocit, že už jde spíš o rozšíření Finderu než klasický dvoupanelový správce

Správce obrázků: Tohle zatím nemá řešení. Dvacet let pro rychlou práci s obrazovými soubory, hlavně pro použití v článcích, otvírám Zoner Photo Studio. Hromadné zmenšení, hromadné konverze, ořezy a úpravy, přejmenování podle dat v EXIFu… Photo Studio nemá u Applu srovnatelnou alternativu.

Pro větší grafické věci mám neustále otevřené Affinity Photo, které existuje i ve verzi pro MacOS. S tím jen budou spojené další náklady, protože u programů Affinity nemám univerzální licenci, ale jen verze pro Windows. Je to pro mě skvělá náhrada Photoshopu (a Designer náhrada Illustratoru), ale tento program se moc nehodí v situacích, kdy máte třicet obrázků a potřebujete s nimi rychle něco stejného udělat.

Na druhou stranu v Affinity Photo jsou makra. Druhů činností, které dělám v ZPS, není zase tak moc, snad by se daly automatizovat. Dost věcí asi zvládne také Automator a AppleScript v systému nebo Python.

A další software

Domácí počítač jsem nedávno přeinstaloval, mám proto připravený seznam softwaru, který používám. Teď ho procházím:

Webové prohlížeče: Plánuji dál používat Microsoft Edge a synchronizovat si ho s pracovním počítačem s Windows. Případné změně se bránit nebudu, ale pravděpodobně nepovede směrem k Safari. Kvůli synchronizaci s pracovním počítačem musím mít stejný prohlížeč jako ve Windows.

Dropbox: Používám ho věčnost, v bezplatné verzi mám 27 GB prostoru, které mi bohatě stačí. Na Macu nejsou s Dropboxem žádné potíže, ale přechod na iCloud by asi měl smysl, hlavně s ohledem na iPhone a iPad. Jenže co potom na Windows? Je klient iCloudu pro synchronizaci souborů stejně dobře použitelný jako Dropbox, o kterém prakticky nevím?

Notepad++: Nemá verzi pro MacOS, ale předpokládám, že mezi panelovými textovými editory na Macu bude z čeho vybírat. Nepotřebuji úplně programátorský editor, ale musí mít pokročilé vyhledávání a nahrazování (i s regulárními výrazy), hodila by se makra, stylování. Ale tady se asi přizpůsobím.

Správce hesel: Používám 1Password, který na Macu začínal, tohle půjde samo.

Microsoft 365: Aplikace Office otvírám čím dál méně, ale občas se hodí. Jsou k dispozici i pro Mac a platí pro ně stejná domácí licence jako pro Windows.

VPN: Cisco AnyConnect a OpenVPN, abych se dostal do firemní sítě a na servery. Obě aplikace mají verze pro MacOS.

R, Rstudio, Python: Na Macu také fungují bez problémů.

ShareX: Tento skvělý nástroj pro snímání screenshotů včetně videa obrazovky nemá verzi pro Apple. Systémové nástroje MacOS mi tady nestačí. Budu muset něco najít.

Další software, se kterým by neměly být potíže: Slack, Tableau Desktop, MoneyWiz (asi mě donutí přejít k aktuální verzi s předplatným), Calibre, MP3tag.

Přemapování klávesnice: Na Windows mám léta své vlastní rozložení klávesnice plné speciálních znaků, které mohu napsat přes pravý Alt. Dlouhou pomlčku, typografické uvozovky, různé závorky. Vůbec nevím, jestli je tohle na Macu řešitelné. Je to jeden z detailů, které mi ve Windows usnadňují a urychlují práci. Vůbec nemusím přepínat klávesnice, všechno mám v jediném rozložení.

Zálohování: Dnes ho řeším kombinací více nástrojů. Dropbox verzuje sobory a nabízí funkci Rewind pro návrat do určitého stavu. Dál používám průběžné zálohování pomocí Synology Drive Client a k tomu ještě zálohu NASu na externí disky. Na Macu bych využil jeho Time Machine spojený s NASem Synology.

To je ale vlastně všechno. Čím dál víc věcí na počítači už řeším formou online služeb, nepotřebuji pro ně samostatné aplikace.

Hry na počítači už moc nehraju. A když, je tady GeForce Now, kde nemusím řešit hardwarovou výbavu, pronajmu si vzdálený herní počítač.



MacFamilyTree je na rodokmeny nejlepší software, který dnes najdete

Hodně se těším, že zase nainstaluji nejlepší genealogický software MacFamilyTree a vrátím se k hledání předků. Tento program pro Windows neexistuje a nemá srovnatelnou alternativu. Teď ho používám na iPadu, ale tohle chce velký monitor.

Tak co, mám přejít na Mac?

Je mi jasné, že kdybych koupil nějaké Mini PC, nemusel bych řešit vůbec žádné problémy. Od začátku by všechno fungovalo tak, jak jsem zvyklý. Používal bych dál aplikace a postupy, které znám, vyhovují mi a mám je vyladěné.

I tak mě ale Mac opravdu láká. Hledání nových cest mi nevadí, na ně se právě těším. Je bych nechtěl, aby mě MacOS do budoucna zpomalil a komplikoval mi život.

Co byste mi doporučili? Aktuálně jsem ve stavu, kdy dávám pořízení Macu zhruba 70% šanci ve srovnání s klidem ve Windows. Úplně rozhodnutý ale ještě nejsem.