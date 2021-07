Malware na Apple neútočí? Ale kdeže. Tento byl v červnu aktivní i v Česku

Adware jako takový nepřestavuje přímé riziko. Výrazně ale snižuje použitelnost počítače svými projevy jako jsou vyskakující okna nebo do webových stránek vložené reklamy. Často také snižuje výpočetní výkon. Dalším problémem je to, co se prostřednictvím adware inzeruje.

Jiří Kropáč, vedoucí brněnského viruslabu společnosti ESET