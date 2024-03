Malování pro Windows 11 má více štětců a přidává kopírování napříč vrstvami

Malování je stále serióznější bitmapový editor. Před pár měsíci přidalo vrstvy a přestalo se tvářit, že neví, co je to průhlednost. Microsoft do něj navíc integruje funkce na bázi AI, které odstraní pozadí za objektem a vygenerují nové pozadí na přání. (Cocreator nicméně ve většině Evropy zatím dostupný není.)

Teď zase upravuje nastavení velikosti štětce. V Malování najdete posuvník, přičemž tažením si štětec zvětšíte nebo zmenšíte. Tento typ ovládání je vhodný zejména pro dotekové obrazovky. Stejně se teď nastavuje velikost stopy gumy a tužky. Při změně hned uvidíte, jak velká stopa právě je. Podle Microsoftu se rozsah velikostí zvětšil.



Velikost štětce nastavíte posuvníkem

Při práci s vrstvami si všimněte, že ve spodní části postranního panelu přibyl barevný čtverec. Když na něj klepnete, určíte barvu výplně spodní vrstvy. Zvolit můžete i průhledný podklad ( Ctrl+Shift+H ). Nově také zkopírujete veškerý viditelný obsah napříč vrstvami. Použijete k tomu mj. zkratku Ctrl+Shift+C .

Novinky si vyzkoušíte nejdříve v kanálech Canary a Dev, specificky v Malování 11.2402.32.0. Distribuce je řízená, takže ani po aktualizaci aplikace nemusíte mít přídavky hned dostupné.

Zdroje: Windows Insider Blog