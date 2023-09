Malování bude Photoshop pro běžné lidi. Díky AI vám vygeneruje obrázek

Kromě nových Surfaců Microsoft 21. září mluvil o nových funkcích, které před koncem měsíce přidá do Windows 11. Většinu novinek jsme díky znali předem z testovací fáze, mnoho z nich firma dokonce odhalila teprve nedávno. Jednu věc ale úspěšně utajila až do zmíněné akce – do Malování přibude generátor obrázků Cocreator.

Nezjeví se jako blesk z čistého nebe, spíše někoho může překvapit obnovený zájem Redmondských o Malování. Microsoft spolupracuje s OpenAI. Díky její technologii provozuje chatbot Bing Chat a jeho variace Copilot. Kreslit se Chat naučil v březnu a využívá k tomu elektronku Dall-e. Po necelém roce od rychle zastarávající druhé verze byla představena verze třetí. Bude kreativnější a přesněji dodrží uživatelské pokyny.

Dokonce zvládne generovat text. Microsoft na akci věnované novým Surfacům rovnou řekl, že ji brzy nasadí v Bingu. Jenže proč si generování schovávat pro zábavné, ale relativně neškodné použití, když se generativní AI může podílet na tvorbě grafiky v konkrétních projektech. Týká se to nástroje Designer a brzy také Malování.



Do Malování přibude generátor obrázků

Všechno do sebe zapadá. Během září totiž testovací verze na poměry roky neměnného nástroje nabídly revoluční změny. Malování pracuje s vrstvami a podporuje průhlednost, kterou zachová při uložení do formátu PNG. Současně se naučilo automaticky odstranit pozadí za objektem, který samo detekuje.

K Photoshopu bude mít i tak daleko, konkurovat relativně drahému hegemonu určenému pro profesionály a profesionálky ovšem ani nemá. Malování je pořád jednoduchý a bezplatný nástroj, který díky novým funkcím umožní tzv. běžným lidem, aby vyfotili selfie, během minuty odstranili pozadí za svou osobou a nahradili ho kreativním nátěrem.



Integrace je smysluplná v kombinaci s vrstvami a průhledností

To bylo donedávna nemyslitelné a ve Windows jste to řešit museli externími nástroji. Nové editační funkce souběžně prostupují také do aplikace Fotografie. Novinky v obou aplikacích budou ve Windows 11 široké veřejnosti zpřístupněny od 26. září. předpokládáme, že distribuce zabere minimálně týdny.

Generátor grafiky v Malování si v době psaní textu osahat nemůžeme, na okamžik se ale ukazuje na videu prezentujícím podzimní novinky v Jedenáctkách:

Zdroje: The Official Microsoft Blog