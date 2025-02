Mall.cz v březnu skončí. Allegro jej pohltí půl roku poté, co zrušilo i CZC

K 31. březnu 2025 skončí Mall.cz, obchod plně přejde na platformu Allegro, kde již nyní vystupuje jako jeden z prodejců. Čeká jej tak stejný osud jako CZC.cz, které zavřelo krám loni v září.

Přechod z Mallu na Allegro ale nebude tak výrazný zásah do zažitých pořádků. Mall totiž stejně jako Allegro fungoval coby tržiště, kde vedle vlastní nabídky produktů zprostředkovával také partnerský obchod. A stejně tak poskytoval zákazníkům službu Smart, která za 299 Kč ročně umožnila neomezené posílání balíků do boxů a na výdejní místa.

„Výrobky z nabídky Mall budou i nadále zasílány z lokálních skladů v Česku a proces

vrácení zůstává stejný. Zákazníci budou mít i nadále přístup k historii svých

objednávek z Mall.cz. V případě objednávek z Mall.cz uskutečněných do 31.3. budou

veškeré reklamace a vrácení zboží vyřízeny obvyklým způsobem. Zakoupené dárkové poukazy je možné uplatnit na Mall.cz do 31. 3. 2025 nebo je vyměnit za

Allegro vouchery,“ uvádí Allegro.

Konec Mallu byl nevyhnutelný. Allegro již v minulosti řeklo, že chce e-shopy z bývalé Mall Group převést na vlastní platformu, protože to bude znamenat jednodušší vývoj a provoz služeb. Polská společnost vedle toho koupila také kurýrní společnost WeDo, která se již také přejmenovala na One by Allegro a kromě dovážek domů provozuje i síť výdejních míst a samoobslužných boxů.

Mall.cz už také před časem zrušil své stránky na sociálních sítích. Mobilní aplikace je rok bez aktualizace. A samotný web je jednou velkou reklamou na Allegro. Několik týdnů jsme tak pouze čekali, kdy se konečně dozvíme datum jeho uzavření.