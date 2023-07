Malá část jádra Windows 11 je přepsaná do Rustu, ploché emoji získaly plasticitu. Opuštěný kanál Canary ožil

Kanál Canary ožil. V posledních dvou třech měsících nenabízel skoro nic nového, hlavně dění se odehrávalo v kanále Dev, kam Microsoft posílá řadu novinek. Nedávno ale vyšly Windows 11 Insider Preview build 25905, které dávají testovacímu publiku potřebnou potravu.

V první řadě se do kanálu Canary dostávají všechny novinky, které v poslední době nabídl kanál Dev a které v kanále Canary chyběly. Jde o zálohovací aplikaci, centrální nastavení LED u periferií, neseskupování ikon na hlavním panelu, Galerii v Průzkumníku, Dev Drive aj.

Jak už víme, Microsoft hodlá jádro Windows přepsat do jazyku Rust. David Weston, viceprezident pro podnikovou sféru a bezpečnost operačních systémů Microsoftu, to uvedl na konferenci BlueHat IL 2023 v dubnu. Právě bezpečnost je důvodem, proč se Microsoft k takové akci odhodlal.



David Weston na konferenci BlueHat IL 2023 o přepisování jádra Windows do Rustu

Nové implementace eliminují slabá místa, která by se dala využít k útoku. Weston předpověděl, že v nadcházejících měsících uvidíme Windows s určitou částí jádra napsanou v Rustu. V dubnu už ostatně hlásil, že vývojový tým přepsal 36 tisíc řádek kódu. Výkon byl lepší než předtím, k regresím nedošlo. Mimochodem, podobné změny se odehrávají v linuxovém jádře, kde jsou části kódu přepisovány do téhož jazyka.

Weston přiznal, že nejspíš není dobrý nápad přepsat všechno do Rustu, byl by to ostatně nadlidský úkol. Dekády vývoje vytvořily obří a komplexní produkt, který tvoří nejméně 55 milionů řádek kódu. Jde o odhad z roku 2015, novější údaj k dispozici nemáme. Oklikou se dostáváme do současnosti. Co Weston slíbil na jaře, to nyní veřejnosti dodávají Windows 11 build 25905.



Vlevo původní sada moji, vpravo nové emoji

Konkrétně novou implementaci v Rustu nabízí jedna z komponent GDI, které se říká regiony. V kontextu Windows jde pochopitelně o maličký, přesto důležitý krok. Microsoft tvrdí, že se o Rust v jádře Windows bude opírat stále více. Distribuce je řízená.

Arm32 ven, 3D emoji dovnitř

Od květnové konference Build víme, že 32bitové aplikace pro Windows 11 pro procesory ARM skončí. Podpora byla právě odstraněna, byť pořád nevíme, jak kdy se to projeví na konečné verzi Windows. Kanál Canary je ostatně experimentální divočina, nebo byl takto aspoň zamýšlen.

Aplikace pro Arm64 pochopitelně zůstávají funkční. Pokud máte v systému nainstalované programy, kterých se upgrade dotkne, systém vás na to upozorní. Když je po upgradu znovu nainstalujete, naservíruje vám Store funkční verzi.



Problémy opravíte tímhle tlačítkem, které provede něco jako přeinstalaci Windows

Kdyby vaše instalace Windows 11 nefungovala optimálně, snadno ji přeinstalujete. Slouží k tomu tlačítko v Nastavení | Systém | Obnovení. Nástroj stáhne potřebné sobory ze serverů Microsoftu, zachována budou vaše nastavení, aplikace i soubory.

Dlouho chystaná vizuální proměna emoji se dostavila. Jde spíše o facelift, díky použití přechodů emoji působí plastickým dojmem, styl zůstává stejný. Microsoft dále zmírnil požadavky na šifrování zařízení. Bude tak automaticky zapnuto v mnoha případech při provedení čisté instalace Windows 11.



Windows LAPS posiluje o novou možnost

Edice Pro a Education navazují na edici Enterprise a rovněž zavádí požadavek na podepisování veškeré komunikace skrze protokol SMB. Windows LAPS dále umožňuje ukončit individuální procesy po autentifikaci.

