„Malá Amiga“. Recenze retro herní konzole The A500 Mini

Plným jménem The A500 Mini a jakkoli slovo Amiga neustále visí ve vzduchu, oficiálně má konzole licenci jen na amigácké hry, název Amiga tedy oficiálně používat nesmí.

Vzhled konzole odkazuje na Amigu 500, ale je menší (215 × 145 × 30 mm). Klávesnice je jen na okrasu, tlačítka jsou titěrná, bylo by však skvělé, kdyby fungovala.

Disketová mechanika na pravém boku je také jen naoko a na zadní straně objevíte HDMI výstup, tři USB-A, zapínací tlačítko a jedno USB-C pro napájení. Konzole vystačí s 5V/1A, takže je možné použít napájení přímo z televizoru (adaptér v balení nenajdete).

25 her v základu

Hned po spuštění konzole uvidíte jednoduché menu s nabídkou 25 her: např. Alien Breed, Battle Chess, The Chaos Engine, Simon the Sorcerer, Worms nebo Zool. Na rozdíl od jiných retro konzolí však není výčet finální, přes WHDLoad můžete podobně jako na klasickém počítači od Amigy spouštět přímo „romky“ her. Konzole se chlubí tím, že umí emulovat nejen Amigu 500, ale i verzi 500+, 600 a díky podpoře Advanced Graphics Architecture (AGA) také populární verzi 1200.