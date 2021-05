Makro v Polsku otestuje algoritmus na cenění potravin, který má omezit vznik odpadu

Plýtvání potravinami je ohromný problém, který se ještě nepodařilo zdárně vyřešit. Dílčí opatření existují, nicméně škody na ekonomice i klimatu přetrvávají. Proto neustále vznikají nové projekty, které se snaží přijít s neotřelými řešeními a jedním z nich je startup Wasteless. Ten je přesvědčen, že když do procesu cenění zboží zařadí umělou inteligenci, vznikne méně odpadu. Novinku otestuje v několika pobočkách řetězce Makro v Polsku.

Jídla se v současnosti vyhazuje skutečně hodně. Sice se situace oproti minulým letům zlepšuje – například české zastoupení Tesca podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR snížilo množství vyhazovaných potravin od roku 2016 o 66 procent. Stále se ale pohybujeme na několika tunách ročně, které hypoteticky vůbec v koši skončit nemusely.

Do jisté míry problém tkví v logistice a odbytu. Než se potravina zkazí, je nutné donutit lidi k její koupi, zároveň této potraviny nemůže být na pultu příliš mnoho, aby nezbyla (a samozřejmě nevyhazovat zeleninu jen proto, že má ošklivý tvar, ale to je jiný příběh). Startup Wasteless si tak myslí, že když se cena zboží bude snižovat podle toho, jak se mu bude blížit konec trvanlivosti, bude jednodušší ho udat.

To není nijak nový princip, přistupuje k němu dnes téměř každý supermarket. Čím chce ale Wasteless myšlenku oživit, je, že úpravu cen dostane zcela na starosti umělá inteligence. Díky ní se skutečně bude moci cena snižovat postupně, ne jen jednorázově před totálním zkažením jídla a nebudou to muset hlídat fyzicky zaměstnanci.

Wasteless tvrdí, že jeho systém dokáže snížit plýtvání jídla v supermarketech o 60 procent, přičemž startup si věří, že až algoritmus vylepší, dostane se na 80 procent. Novinku chce vyzkoušet ve spolupráci s globálním obchodním korporátem Metro, jenž vlastní například prodejny Makro. A právě pobočky Makra v Polsku budou úplně první, které budou vybaveny systémem Wasteless.

Obě společnosti plánují, že technologii postupně rozšíří do celého světa, takže to vypadá, že časem se s ní dostaneme do kontaktu i v Česku. Tedy hlavně čeští restauratéři, kteří v Makru nakupují.