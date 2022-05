Makro levně. Poradíme, jak proniknout do kouzel zvětšeného světa a neutratit majlant

Fotografování je velmi drahý koníček, vždy ale existuje cesta, jak se k dobrým fotkám dostat levněji. S příchodem fotogenického jara se zaměřím na makro.

Co se myslí slovem makro? Klíčovým termínem je poměr zvětšení, tedy poměr mezi skutečnou velikostí fotografovaného objektu a velikostí jeho promítaného obrazu na senzoru foťáku. Pokud tedy fotíte květ s šířkou 2 cm a promítaný obraz na senzoru bude mít také 2 cm, dosáhli jste poměru zvětšení 1 : 1.

Kdybyste měli poměr zvětšení 2 : 1, znamenalo by to, že centimetrový objekt zabere na senzoru dva centimetry. Typické jsou spíše poměry zvětšení jako 1 : 2 nebo 1 : 3, kdy například šesticentimetrový objekt na senzoru zabere 3, resp. 2 cm. Jako pravé makro se považuje zvětšení 1:1 a větší.

Poměr zvětšení je vlastností objektivů a kombinací faktorů ohniska a zaostřené vzdálenosti. Optimální jsou střední ohniska od přepočtených 50 mm, ideálně okolo 100 mm kvůli úhlu záběru, který ořeže rušící okolní prvky. Největšího zvětšení lze dosáhnout na nejkratší zaostřovací vzdálenosti. Pokud nevyužíváte nejkratší zaostřovací vzdálenost, poměr zvětšení se snižuje. Přitom menší zvětšení není vždy na škodu, pro některé situace se může hodit.

Postačí mi mobil?

Pokud bychom měli najít úplně nejlevnější možnost, jak vyfotit kvalitní makro, nabízí se mobil. Telefony přece často mívají makro objektivy, takže by tuto disciplínu měly zvládat, ne? Bohužel nezvládají. Velká část mobilů má v makro foťáku jen 2Mpx snímač, což ani není ten největší problém. Senzory bývají velmi nekvalitní, mají špatný dynamický rozsah, až překvapivě často nehodící se objektiv s velmi širokoúhlým ohniskem a kvalitativně zkrátka nestačí. Několikrát jsem namísto dedikovaného makro foťáku v recenzích smartphonů doporučil použít digitální zoom hlavního fotoaparátu – to dokládá běžně zoufalou kvalitu makro objektivů v mobilech.

Ještě se mi nestalo, abych se při testování telefonů dostal do bodu, kdy by mě vůbec zajímal poměr zvětšení. Vždy byl makro objektiv z důvodů uvedených výše nekvalitní. Nicméně s poměrem zvětšení u makro objektivů u mobilů to je složité, neboť výrobci nezveřejňují velikosti senzorů u makro fotoaparátů. V takovém případě není možné žádné měření a výpočet. Každopádně platí, že smartphony nejsou pro makro dostatečně dobré.

Kompakty už poslouží

Kompaktní fotoaparáty jsou většinou velmi univerzální a díky tomu zvládají i solidní, i když ani zdaleka ne perfektní, makro. Mají totiž minimálně jednu relativní výhodu, a to menší senzor, případně zajímavý poměr zvětšení na kratších ohniscích. To pomáhá s větší hloubkou ostrosti. Při makro fotografii je malá hloubka ostrosti problematická, protože může dosahovat i jen několika milimetrů, což nestačí na proostření fotografovaného objektu. Ne všechny kompakty však mají iriso­vou nastavitelnou clonu, ale je daná. To zase neumožňuje jemnější hrátky s hloubkou ostrosti.

Zásadním problémem hlavně při výběru kompaktu pro makro fotografii je zavádějící označení pro makro. Typicky výrobci udávají nejkratší zaostřitelnou vzdálenost, s níž se pojí dva problémy. Neudává se zároveň údaj o ohnisku a problematičtěji se tato vzdálenost může pro různá ohniska měnit. Pokud tedy naleznete u kompaktu údaj „ostří od 5 cm“, může to platit pro velmi širokoúhlé ohnisko a pro střední ohnisko už se tato vzdálenost může prodloužit, což snižuje poměr zvětšení. Abyste nenaletěli na toto marketingové mlžení, je potřeba si projít podrobné recenze, v těch lepších bývá tabulka ukazující maximální poměr zvětšení pro každé ohnisko.