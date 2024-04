Maker Faire rozjíždí nový ročník. První je za týden, největší pražský v květnu a vystavovat můžete i vy

Všem příznivcům kreativity a inovací dobře známý festival Maker Faire Prague se letos koná o víkendu 11. a 12. května 2024. Do Křižíkových pavilonů na Výstaviště Praha opět zavítají rodiny s dětmi, technologičtí nadšenci i profesionální inovátoři v byznysu i vzdělávání. Vstupenky jsou k dostání v síti Goout už teď za zvýhodněnou cenu.

Čekat můžete více než 130 expozicí. „Chystáme opět mnoho workshopů v oblasti digitální výroby, elektroniky a 3D tisku, expozice českých aerospace projektů, mezi dalšími například divadelní představení s kinetickými objekty nizozemské skupiny Abacus Theather nebo superfinále Robosoutěže ČVUT. Užít si budete moct jak vědecké projekty, tak třeba stavění mostu ze špaget,“ říká koordinátor Maker Faire Prague Vojtěch Kolařík z organizace Make More.

Přihlas se i ty

Princip festivalu Maker Faire spočítá v prolínání expozic individuálních makerů, vzdělávacích institucí i firem – vystavovat přitom může každý, kdo má nějakou inovaci či kreativní projekt ke sdílení. Organizátoři proto pravidelně vyhlašují tzv. Call for makers, výzvu, do které se můžete přihlásit, pokud chcete své téma v rámci festivalu prezentovat. „Letos se výzva uzavírá 21. dubna a my bychom rádi povzbudili všechny, kdo mají chuť a vlastní projekt, ať se neváhají přihlásit a ukázat jej ostatním – i kdyby snad ještě nebylo všechno dotažené. Chyba je totiž součástí kreativního procesu!“ uzavírá Vojtěch Kolařík.

Kromě Prahy se Maker Faire konají v dalších 11 městech: