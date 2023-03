Maker Faire oslaví kreativitu, propojí tvůrce a vynálezce s veřejností. Letos ve dvanácti českých městech

Kultovní série setkání všech bastlířů, kutilů, šikulů a nadšenců pokračuje. Letos ve 12 městech a pořadatelé očekávají zapojení přes 500 tuzemských i zahraničních makerů. Největší Faire se po šesté uskuteční v Praze, premiérové ročníky proběhnou v Karlových Varech, Zlíně, Ostravě a Vrchlabí.

Kompletní „jízdní řád“ série Maker Faire 2023:

25. březen: Karlovy Vary (Spa Hotel Thermal)

15. - 16. duben: Zlín (Galerie 61)

22. duben: Plzeň (DEPO2015)

6. květen: Ostrava (Trojhalí Karolina)

28. květen: Rychnov nad Kněžnou (Jízdárna)

10. - 11. červen: Praha (Křižíkovy pavilony, Výstaviště Praha)

17. červen: Vrchlabí (Ekocentrum Krtek)

září: České Budějovice (Žižkárna)

23. září: Mladá Boleslav (Pluhárna)

7. říjen: Liberec (Lipo.ink)

21. - 22. říjen: Brno (BVV)

4. listopad: Olomouc (Pevnost poznání)

Světová přehlídka kreativity se v letošním roce zaměří především na oblasti vzdělávání, start-upů, umělé inteligence, open hardwaru a open source. Pozadu nezůstanou ani nové technologie, 3D tisk, design nebo současný trend pěstování microgreens. Například v Plzni se Maker Faire tematicky propojí s akcí O zahradě a primárně se zaměří na rostliny, pěstování zeleniny v bytě nebo například včelaření.

V Česku najdeme řadu úspěšných vynálezců a makerů, kterým se podařilo svého koníčka překlopit do plnohodnotného živobytí. Někteří se dokonce řadí ke světovým kapacitám, jako například Josef Průša se svými 3D tiskárnami – i on začínal jako maker a podpoří i letošní ročník. Jeho firma Prusa Research na Maker Fairu ukáže, jak funguje 3D tisk, co pomocí něj lze vyrobit a při workshopech si návštěvníci tisk sami vyzkouší.

Dále Maker Faire propojí síly třeba s Velvyslanectvím USA, které se zaměří na STEM vzdělávání s environmentálním přesahem. V Mladé Boleslavi, Rychnově nad Kněžnou a Vrchlabí se na festivalu podílí Nadační fond ŠKODA. Do olomouckého Maker Faire se zapojí společnost Honeywell Aerospace, v Ostravě firma ABB.

Jak to na takovém Maker Fairu vypadá, uvidíte v Aftermovie MF 2022: