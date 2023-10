Maker Faire Brno 2023: Open source boty, ponorky, letadla, družice, 3D tiskárny a všude děti

Ještě zítra máte možnost navštívit druhý největší festival kutilů v Česku – brněnský Maker Faire.

Podívejte se na několik momentek z prvního dne. Festival probíhá v pavilonu A brněnského výstaviště a vedle stánků kutilů a firem z oboru nabízí také hromadu přednášek a workshopů ať už přímo na stáncích, nebo v improvizovaných učebnách.



Plánek vystavovatelů Maker Faire Brno 2023

Létající kuřecí křidélka

Studenti z Vysokého učení technického v Brně zde ukázali třeba svůj malý hybridní VTOL Chicken Wings. Místní jej mohou občas spatřit na letišti v Medlánkách. Kvadrokoptéra s křídlem umožňuje vertikální vzlet i přistání, stejně tak ale umí klouzat jako klasické letadlo.



Letoun od studentského týmu Chicken Wings. Další fotografie najdete v galerii

Ponorka na vodík

Další tým ze studentského spolku StrojLAB se zase pochlubil stavbou ponorky. Ambice nemají malé, chtějí totiž s její pomocí dosáhnout dna Hranické propasti.

Nejprve ale budou muset vyvinout sonarovou analogii lidaru, podvodní dron totiž bude muset ke dnu sestupovat v plně autonomním režimu. Energii dodají vodíkové články, lithiové akumulátory jsou totiž příliš těžké.



Ponorka z brněnského StrojLAB

České cubesaty poletí do vesmíru

Opodál jsem narazil naopak na stánek s experimentálními českými cubesaty. Do kosmu by se měli díky podpoře EU podívat už během několika příštích let. Rolovací metr slouží jako prototyp antény (podobný princip se používal i na československých družicích).



České cubesaty s anténou ze stahovacího metru

Open source bota pro běžce

Maker Faire ale není jen pro malé a velké elektrotechniky. Na své si přijdou kutilové a kutilky všeho druhu. Třeba ti, kteří místo pájení raději lepí a šijí. A pokud u toho i běhají, mohl by se jim zalíbit projekt open source boty Open Run.

Z webu si stáhnete předlohy a návod a ze základních surovin (umělá kůže, pěna, guma aj.) vystříháte, vyřežete, sešijete a slepíte boty všech základních velikostí. Není to žádný vtip, když jsem se totiž zeptal, jak dlouho taková bota vydrží, autoři mě ubezpečili, že v ní běhají dokonce i maratony.



Open source bota

Sbírka všech LaskaKitů

Na místě nechyběl ani mezi elektrokutily oblíbený český e-shop a vývojové studio LaskaKit a jeho sbírka tolik typických červených prototypovacích desek s řídícími procesory ESP32, různých čidly a pomocnými obvody.



Typické červené prototypovací desky a moduly od českého LaskaKitu

Prusa Research, PWS, Karmen a další

A protože jsme byli na Maker Fairu, tak samozřejmě nechyběl ani zástup 3D tiskáren a výrobců tiskového materiálu. Velký stánek Prusa Research doplnily nové mašiny od Print With Smile, které jsme si na Živě.cz představili už na jaře, nebo třeba tisková cloudová služba Karmen a jejich minipočítače Pill s Octoprintem. I na toto duo jsme se podívali pod drobnohledem.



Na stánku Prusa Research

Karmen přivezl automatiku na 3D tisk Jobox

Vývojáři z Karmenu do Brna přivezli také německou mašinu Jobox, která ve spojení s jejich cloudovou službou vše dokonale zautomatizuje. Jobox je totiž speciální doplněk pro Prusa MK3/4 a Prusa Mini, který dokáže po tisku automaticky odstranit tiskový plát s hotovým modelem a nasadit nový.



Prusa MK3 s automatickým podavačem tiskových plátů Jobox

Díky důmyslnému a vlastně extrémně jednoduchému systému k tomu všemu přitom stačí jen pohyby tiskové desky a upravený GCODE. Podívejte se na video.

Jobox v akci: Pomocí pohybů tiskovou deskou se odstraní stávající plát a nasadí ze zásobníku nový:

Maker Faire Brno 2023 můžete navštívit ještě v neděli 22.10. do 16:00. Vstupenky koupíte elektronicky, nebo rovnou až na místě. Jednodenní vstup přijde dospělé na 250 Kč, studenty a seniory na 200 Kč a děti do 15 let na 50 Kč.