Magické příslušenství od Applu je nově s USB-C místo Lightningu. Myš se stále dobíjí vzhůru nohama

Jak jsme tušili dopředu, vedle nových Maců Apple představil také přepracované příslušenství. Žádná velká revoluce to není, firma nasadila konektor USB-C místo staršího Lightningu.

U myši Magic Mouse Apple nevyužil příležitost přijít s novým designem, který by nabíjecí konektor umístil na jiné místo než na spodek, takže i novinku je třeba převrátit. Možná je to však záměr. Život přece není jen o práci, takže zatímco bude myš ležet na zádech a čerpat energii, její uživatel by měl mezitím udělat totéž. Myš stojí 2290 Kč v případě bílé a 2990 Kč v případě černé varianty.

U Magic Keyboard je těch změn trochu víc. Ne, Apple ani tentokrát nepřidal podsvícení, ale u většího modelu s numerickým blokem pozměnil tlačítka tak, jak je razí u MacBooků nebo menší varianty bez bloku. Nalevo od mezerníku už tak jsou čtyři tlačítka. Ctrl se zmenšil a místo něj je úplně v rohu přepínač Fn/Globe. Fn (nikoliv Globe) byl dříve ve střední části klávesnice napravo od Backspacu. Tam je teď nově tlačítko pro vyvolání kontextové nabídky (supluje kliknutí pravým tlačítkem myši nebo kliknutí dvěma prsty na trackpadu).

Nezměnila se mimochodem ani výdrž. Apple nadále v popisku uvádí: „Její zabudovaná baterie má ohromnou výdrž – na jedno nabití udrží klávesnici v chodu déle než měsíc.“

Malá Magic Keyboard stojí 2990 Kč, varianta s Touch ID pak 4490 Kč. Velká Magic Keyboard s Touch ID je za 5290 Kč (bílá), případně 5890 Kč (černá). Model bez čtečky otisků už ani nebude. Všechny jsou plně lokalizované s českými popisky.

Magic Trackpad stejně jako myš akorát mění konektor. Bílá verze stojí 3790 Kč, černá pak 4490 Kč.