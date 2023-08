Maďarsko bude evropským bateriovým lídrem. Česku ujíždí důležitý vlak a poslední zastávka se jmenuje Líně

Vysokokapacitní baterie se v následujících letech stanou extrémně žádaným artiklem, což s sebou přináší řadu investičních možností. Za loňský rok se prodalo přes 10 milionů elektrických vozidel, jejichž baterie měly souhrnnou kapacitu 690 GWh, což je oproti předchozímu roku nárůst o 76 %. V kategorii elektromobilů, ale také velkých bateriových úložišť se již rozběhl exponenciální růst, který znamená stále větší poptávky po výrobě akumulátorů.

Ve výrobě je na špici Čína, kdy se jediné dva podniky CATL a BYD postaraly o víc než polovinu globálně vyprodukované kapacity za loňský rok. Obě tyto firmy (a mnohé další) plánují expandovat i do Evropy, která je po Číně oblastí s nejrychlejším přechodem k elektromobilům.

Mít lokální továrny na baterie je především pro automobilky klíčové a neváhají do nich investovat stovky miliard dolarů. A protože jsme se v Česku znovu zasekli u žabomyších válek, ujíždí nám další vlak. Tentokrát jde navíc o veledůležitý multimiliardový expres, na kterém může záviset pilíř české ekonomiky – automobilový průmysl.

Lithium místo čabajky

Na konci července zveřejnil EV Markets Reports mapu plánovaných továren na moderní akumulátory na starém kontinentu. Evropským lídrem se stane Německo, kde společnosti jako Tesla, Northvolt, zmíněný CATL, Svolt nebo PowerCo mají v následujících letech vybudovat gigafactories s roční souhrnnou kapacitou v řádu stovek GWh.

Pokud se ale zaměříme na náš východoevropský region, či dokonce jen na země visegrádské čtyřky, nebudeme patřit ke špici my ani Polsko, nýbrž Maďarsko. Tam míří se svojí druhou evropskou továrnou právě čínský CATL. Stejně jako ta německá po dokončení a plném uvedení do provozu nabídne roční kapacitu 100 GWh.

Na tomto místě je dobré připomenout číslo 690 GWh z úvodu článku, čili celkovou kapacitu akumulátorů loni prodaných elektromobilů. Maďarská gigafactory by tak pokryla sedminu poptávky. U Debrecínu tak vyroste kolos, který bude patřit k největším bateriovým továrnám v Evropě. S tím souvisí i několik tisíc nově vytvořených pracovních míst a 7,3 miliardy eur, které do továrny CATL investuje.

Vedle toho se do Maďarska chystá i korejský SK Innovation, který zde vybuduje dvě gigafactories s celkovou roční kapacitou 48 GWh. Mezi hlavní odběratele aktuálně patří Ford a Hyundai. A svoje továrny zde chystá i Samsung a EVE Battery.

Důvodů, proč si Korejské a čínské společnosti vybraly právě Maďarsko je několik, vyčnívají však dva: výhodná poloha, a především vhodné prostředí pro investice. Na jedné straně je to práce vládní investiční agentury HIPA (obdoba tuzemského CzechInvestu) a výhodný daňový systém.

Tuzemský problém

Na mapě evropských továren na moderní akumulátory figuruje i Česko, které zde reprezentuje logo společnosti Magna Energy Storage. Tu ale nemůžeme brát zcela vážně: stojí za projektem baterií HE3DA, tedy dotačním a investičním podvodem, který se k sériové výrobě jen stěží přiblíží.

Mnohem větší potenciál tak bude mít případná gigafactory v Líních, kterou by zde mohl vybudovat koncern Volkswagen. Mělo by se jednat o továrnu s kapacitou nižších desítek GWh ročně a výše investice by se měla pohybovat kolem 4,3 miliard eur, tedy přes 100 miliard korun. Šlo by o největší investici v Česku, která by přinesla kolem 4 tisíc přímých pracovních míst a dalších 10 tisíc v návazném průmyslu a logistice.

Především by ale šlo o pozitivní signál pro český automobilový průmysl, který patří k tahounům české ekonomiky. Blížící se konec spalovacích motorů může znamenat výrazné oslabení ekonomického výkonu Škody a návazného průmyslu, který je zaměřen na komponenty aut se spalovacími motory. Stavba továrny v Líních, případně dalších gigafactories by mohla tyto výpadky (příjmů do státního rozpočtu a zaměstnanosti) alespoň z části kompenzovat. Pokud se ale česká vláda, agentura CzechInvest, město Plzeň a nakonec i koncern VW nedohodnou, bude to českou ekonomiku bolet.

Čína zůstane jedničkou

Pokud by všechny továrny na mapě výše byly vystavěny s uvedenými parametry, po jejich plném uvedení do provozu by nabízely souhrnnou kapacitu kolem 1,6 TWh ročně. V rámci globálních požadavků by se v roce 2030 mělo jednat zhruba o čtvrtinu: zpráva ING 2023 Energy Outlook (PDF) uvádí, že za sedm let bude transformační proces k zelenému průmyslu a dopravě vyžadovat alespoň 6 TWh ročně.

O zbytek se postarají především továrny v Číně a z menší části také Spojených státech či Koreji. Asi 85 % z požadované roční globální kapacity by mělo mířit do elektromobilů, asi 10 % do statických úložišť energie a zbylá procenta do drobné elektroniky.