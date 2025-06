Macy s iPhony v Česku nespolupracují tak dobře jako v USA. Apple viní Evropskou unii

Když Apple loni vydal macOS 15 Sequoia, v Evropské unii byl systém funkčně očesaný. Nepodporoval Apple Intelligence, protože firma tehdy ještě neměla vícejazyčnou AI. Chybělo ale také zrcadlení obrazovky ze spárovaného iPhonu, jeho vzdálené ovládání a vyřizování notifikací. Byť to s umělou inteligencí nijak nesouviselo.

Ani v novém macOS 26 Tahoe se přitom ještě nepočítá s tím, že by funkce do EU dorazily. Naopak se nůžky ještě rozevřou, protože zde budou chybět i související přidané novinky jako zobrazení živých aktivit z iPhonu nebo nová aplikace Telefon, přes kterou bude možné volat, nahlížet do historie hovorů, poslouchat hlasovky apod.

Francouzský magazín Numerama se na WWDC od manažerů Applu dozvěděl, že je to prý kvůli „regulačním nejistotám“. Evropská komise nyní prostřednictvím Aktu o digitálních trzích (DMA) reguluje iOS, App Store a Safari, takže Applu mluví do toho, jak má tyto služby upravovat, aby neohrozil volnou hospodářskou soutěž.

Aplikace Zrcadlení iPhonu v macOS je, ale u nás nefunguje

Podle Numeramy má prý Apple obavy, aby se regulace nakonec nevztahovala i na macOS. Pokud by se tak stalo, úředníci by mohli požadovat, aby totožné funkce pro spolupráci s mobilem nabídl i pro konkurenční Android. Což není nemožné, Microsoft to ve Windows 10/11 dělá také, ale pro Apple by to byla nepříjemnost navíc.

Argument ale trochu stojí na vodě, protože v macOS už je i tak hodně funkcí, které jsou dostupné exkluzivně jen s dalšími zařízeními od Applu. A firma onu zlatou klec spíš dále upevňuje, než že by ekosystém otevírala.