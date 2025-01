Steve Jobs před 25 let přišel o nálepku iCEO, ukázal OS X a zahájil dobu skleněnou

V prvním lednovém týdnu roku 2000 se v San Francisku konal MacWorld Expo. Z historického hlediska šlo o velmi důležitou událost, na které firma představila novou softwarovou i hardwarovou strategii. A také nového šéfa.

Steve Jobs se do čela firmy vrátil v létě 1997, když Apple odkoupil NeXT. Jobs ale vystupoval pouze v roli dočasného ředitele, tedy „interim chief executive officer“. Sám se přitom tituloval stylově jako iCEO, což odkazovalo k jím dřív uvedeným produktům řad iMac a iBook. Na tomto MacWorldu ale poprvé vystoupil jako CEO a stal se trvalým výkonným ředitelem až do 24. srpna 2011, kdy kvůli zdraví odstoupil a předal pochodeň Timu Cookovi.

Akci, kterou tehdy Apple streamoval online přes Quick Time, Jobs odstartoval citáty, jež shazovaly ani ne dva roky starou myš USB Mouse. Nejhorší myš historie, slavný hokejový puk na provázku, ihned získala náhradu v podobě Pro Mouse. Apple poprvé nasadil optický snímač místo kuličky. A šlo o první myš „beztlačítkovou“ myš (mačkala se celá plocha).

Na MacWorldu přitom představil také novou klávesnici Pro Keyboard, která byla rovněž z čistého plexiskla. A jako „one more thing“ na konci akce Jobs ukázal také odvážný Power Mac G4 Cube. Výkonná mašina ve tvaru kvádru zalitého ve skle zaujala designem, výkonem i pasivním chlazením. Existovaly k tomu i Studio Display (15" LCD s průhlednými prvky) a reproduktory Harman Kardon rovněž v odpovídajícím designu.

Cube se začal prodávat až o půl roku později, po dalším roce jej Apple zcela zaříznul. Prodalo se jen 150 tisíc kusů a Time Cook později tento počítač nazval spektakulárním neúspěchem.

Na Expu před 25 lety svět také poprvé viděl veřejnou demonstraci nového operačního systému Mac OS X. Do vydání ostré verze označené jako Cheetah zbýval ještě rok, ale Jobs chtěl lidem ukázat nové grafické prostředí Aqua a spodní dok sloužící ke spouštění aplikací. Jeho DNA zůstává i v aktuálním macOS Sequoia.