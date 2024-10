Tady bude jedno okno a tady druhé. MacsyZones pro macOS jsou jako FancyZones pro Windows

Jestli mi po přechodu na Mac něco chybělo, tak to byla lepší správa oken na ploše. Geniální nástroj FancyZones z balíčku PowerToys doplnil Windows 10 a 11 o možnost rozdělit si obrazovku na různě velké parcely. Do nich pak přetahujete okna a ona se do nich vmáčknou, viz návod.

MacOS Sequioa nedávno přinesl alespoň základní možnost rozdělení plochy na poloviny nebo čtvrtiny, ale nastavení vlastních parcel chybí. Tak trochu s nimi umí pracovat placené nástroje BetterSnapTool a BetterTouchTool, ale nově se na internetu objevila i bezplatná alternativa MacsyZones.

MacsyZones na 4K monitoru při přetahování okna

Princip je stejný jako u FancyZones. Vytvoříte si šablonu, do které různě rozmístíte parcely a nastavíte jim libovolnou velikost. Zóny se mohou doplňovat vedle sebe i překrývat. Jedna šablona může obsahovat zóny pro více monitorů. A takových šablon můžete mít několik.

Když pak při práci chcete nějakým oknem vyplnit zónu, chytnete jej za rám, podržíte nastavenou zkratku (standardně Ctrl, ale funguje i zatřesení oknem), vyskočí šablona se zónami a vy okno nad nějakou pustíte.

Oproti FancyZones chválím tu možnost s oknem zatřást, díky čemuž lze se zónami pracovat i jednou rukou bez sahání na klávesnici. Na druhou stranu ale MacsyZones příliš neusnadňuje tvorbu zón. Jejich velikost si totiž volíte sami s přesností na pixel tak, že nakreslíte nebo upravíte obdélník. Nepodaří se vám tak zarovnat okna ani mezery mezi nimi, aby to hezky lícovalo. Do toho se mi často stane, že se přehodí layout určený pro monitor a pro interní displej MacBooku. Vývoj je ale teprve na začátku, takže se MacsyZones může v příštích verzích zlepšit.

via Reddit