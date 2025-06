macOS 26 Tahoe vypadá trochu jako Windows Vista. Apple se ale soustředil také na produktivitu a hry

Vedle iOS 26, iPadOS 26 a watchOS 26 na podzim dorazí i macOS 26 Tahoe. Nejviditelnější novinkou operačního systému pro Macy bude také skleněný design Liquid Glass, ale dovnitř se dostane i pár nových aplikací a užitečných inovací.

Design

Uživatele na ploše bude čekat spousta průhledných a průsvitných prvků včetně toho, že widgety a ikony půjde rovněž přepnout do skleněného motivu, až to trochu připomíná Windows Vista. Skleněná budou například i tlačítka a adresní řádek v Safari, takže za nimi půjde vidět rozostřená část otevřené webové stránky.

Tahoe je poslední macOS pro Macy s Intelem

Řádek nabídek (menubar) pak nově bude zcela průhledný, takže už nebude vypadat jako lišta pevně připnutá k hornímu okraji obrazovky a opticky zvětší plochu. Po vzoru iOS 15 se pak na macOS dostane možnost přebarvit všechny ikonky aplikací do jednoho odstínu. Apple také slibuje lepší možnosti úprav, jak bude vypadat a co bude obsahovat Ovládací centrum.

Složky ve Finderu bude možné obarvit a ozdobit je obrázkem, aby bylo na prvního pohled jasnější, co se v nich nachází. Tím Apple zabije hromadu aplikací třetích strach jako Folder Colorizer Pro, které to dělaly již dřív.

Spotlight na steroidech

Integrovaný vyhledávač Spotlight dle slov Applu projde největší aktualizací v historii. V současnosti je to spíš pasivní část systému, kde něco najdete a spustíte. Aktivní je pak zejména díky kalkulačce, takže přímo v textovém poli můžete počítat nebo převádět měny.

Spotlight bude moci rovnou provádět stovky akcí

V macOS 26 prý ale bude umět provádět stovky různých akcí přímo. Například v něm rovnou půjde napsat poznámku, zadat událost do kalendáře, připravit e-mail, spustit konkrétní hudbu, script, zkratku nebo někomu zavolat.

Ze systému zmizí zastaralý Launchpad , takže Spotlight teď bude hlavním místem, odkud se budou vyhledávat a spouštět aplikace.

, takže Spotlight teď bude hlavním místem, odkud se budou vyhledávat a spouštět aplikace. Spotlight bude moci vyhledávat a používat funkce z řádku nabídek v aktivní aplikaci. V grafickém editoru tak nebude třeba myší v menu hledat konkrétní filtr, půjde to snadno klávesnicí.

v aktivní aplikaci. V grafickém editoru tak nebude třeba myší v menu hledat konkrétní filtr, půjde to snadno klávesnicí. Spotlight poslouží jako historie schránky , což je funkce, kterou macOS dosud neměl. Uživatelé se tak snadno dostanou k dříve zkopírovaným textům a obrázkům.

, což je funkce, kterou macOS dosud neměl. Uživatelé se tak snadno dostanou k dříve zkopírovaným textům a obrázkům. Některé funkce budou mít nové zkratky quick keys , aby se nemusel psát celý název funkce nebo aplikace. Například „sm“ zastoupí „send message“ pro odeslání zprávy.

, aby se nemusel psát celý název funkce nebo aplikace. Například „sm“ zastoupí „send message“ pro odeslání zprávy. Vývojáři budou moci skrz App Intents API ve Spotlightu zpřístupnit vlastní funkce.

Apple se hodně inspiroval u aplikací třetích stran jako Alfred nebo Raycast, které sloužily právě jako pokročilá náhrada Spotlightu. Všechny tyto funkce umí také, a ještě další věci navíc.

Mac jako herní počítač

Na Tahoe dorazí nová aplikace Hry (Games), která poslouží jako náhrada původního Game Centra. Na jednom místě bude sdružovat všechny hry z App Storu a služby Arcade, bude tam též zvláštní sekce s achievementy. Apple tady možná buduje něco jako vlastní Steam.

Ve hrách pak půjde otevřít nový overlay, tedy překryvnou obrazovku, skrz kterou se zpřístupní nějaká nastavení nebo chat. Možnosti ale zatím působí spartánsky. Hráči mohou například měnit hlasitost, upravovat jas nebo aktivovat úsporný režim, ale nejsou tam typicky herní funkce jako screenshoty, zobrazení snímkové frekvence apod.

Overlay ve hře

Apple do macOS 26 dodá vylepšené grafické rozhraní Metal 4, které na čipech M3 a M4 nabídne funkce MetalFX Frame Interpolation a Denoising. Firma tak opisuje od DLSS a přinese generování umělých mezisnímků a neurální odšumování ve hrách používajících ray nebo path tracing. Upravený Game Porting Toolkit 3 má zase zlepšit kompatibilitu a výkon her pro Windows.

Dorazí ale také nové nativní tituly. Apple slibuje Cyberpunk 2077, Cronos: The New Dawn, Architect: Land of Exiles, Lies of P: Overture, Hitman: World of Assassination, EVE Frontier, Where Winds Meet a další.

Další novinky

Hry ale nebudou jediná nová aplikace. Dorazí Deník (Journal), který už je na iPhonech. A uživatele čeká i zvláštní appka Telefon (Phone). Spojí iPhone s Macem ještě lépe než dřív. Bude totiž synchronizovat historii hovorů, kontakty nebo hlasovky. A poslouží rovnou k vytočení hovoru. Doteď mohly Macy hovory jen přijímat, případně volat přes Facetime.

Do Zkratek míří Apple Intelligence a ChatGPT

Dorazí také několik zlepšováků souvisejících s Apple Intelligence. Zprávy i živé hovory bude možné živě překládat do jiných jazyků. Textovým zadáním půjde upravit Genmoji. Image Playground zpřístupní generování obrázků přes ChatGPT včetně možnosti měnit jejich styly. Apple také otevře AI aplikacím třetích stran, ty se skrz API budou moci dovolávat k jeho funkcím a možnostem.

Dále se změní:

Safari zavede pokročilou ochranu proti sledování (fingerprintingu) jako výchozí nastavení.

zavede (fingerprintingu) jako výchozí nastavení. Do Zkratek dorazí automatizace , které budou reagovat na denní dobu nebo jiné akce, nebudou se muset pouštět jen ručně. Automatizace jsou přitom již roky v iOS a iPadOS, ale nepochopitelně chyběly na Macích.

dorazí , které budou reagovat na denní dobu nebo jiné akce, nebudou se muset pouštět jen ručně. Automatizace jsou přitom již roky v iOS a iPadOS, ale nepochopitelně chyběly na Macích. Ve Zkratkách bude možné používat akce spojené s AI nebo ChatGPT .

bude možné používat akce spojené s . Do Zpráv přibudou pozadí, ankety nebo indikátor psaní ve skupinových chatech.

přibudou pozadí, ankety nebo indikátor psaní ve skupinových chatech. Poznámky se naučí importovat a exportovat do formátu markdown.

se naučí importovat a exportovat do formátu markdown. Do systému dorazí Lupa , připojený iPhone nebo webkamera budou moci přibližovat a číst texty nebo grafiku z reálného světa.

, připojený iPhone nebo webkamera budou moci přibližovat a číst texty nebo grafiku z reálného světa. Aplikace Hesla získá historii úprav.

získá historii úprav. Ve Fotkách se objeví připnuté sbírky, které už jsou na iOS a iPadOS. Apple slibuje také lepší filtrování a třídění nebo možnost nastavit velikosti dlaždic.

se objeví připnuté sbírky, které už jsou na iOS a iPadOS. Apple slibuje také lepší filtrování a třídění nebo možnost nastavit velikosti dlaždic. Připomínky půjde reorganizovat pomocí AI.

půjde reorganizovat pomocí AI. Přijdou nativní linuxové kontejnery, uživatelé se tak nejspíš obejdou bez Dockeru.

Kompatibilita

Oproti macOS Sequoia Apple ruší podporu některých starších Maců a zároveň dodává, že toto bude poslední verze systému dostupná pro počítače s procesory Intel. Překladová vrstva Rosetta 2 se pak naposledy v plné síle objeví v macOS 27. Pak už bude dostupná jen pro staré hry, ale nebude univerzálně přístupná pro všechny x86 aplikace.

macOS 26 Tahoe bude dostupný pro tyto počítače:

MacBook Air 2020 (M1) a novější

MacBook Pro 16 2019 (Intel)

MacBook Pro 2020 (Intel se 4 Thunderbolty)

MacBook Pro 2020 (M1) a novější

iMac 2020 (Intel)

iMac 2020 (M1) a novější

Mac mini 2020 (M1) a novější

Mac Studio 2022 (M1) a novější

Mac Pro 2019 (Intel)

Mac Pro 2023 (M2)