Vyšel macOS Sequoia 15.1. Jako první přináší Apple Intelligence do Česka, ale jen kousek

Měsíc a půl po úvodním vydání macOS Sequoia přichází první aktualizace a je to možná ten nejdůležitější desetinkový update v historii. Uživatelům totiž poprvé odemyká schopnosti Apple Intelligence. Pro české uživatele to platí dvojnásob, protože na iPhonech a iPadech integrovaná AI zatím chybí, ale na Macích si ji uživatelé mohou aktivovat, pokud si jazyk v systému nastaví na americkou angličtinu. Ale i v české lokalizaci už kousek AI je.

Konkrétně jde o funkci Vyčistit ve Fotkách, pomocí níž můžete označit nechtěný objekt na snímku a aplikaci jej odstraní (dokreslí detaily místo něj). Tato funkce není nijak závislá na jazyku, tudíž může fungovat i u nás. Každý lepší fotoeditor už ale dnes podobný chytrý retušovací štětec nabízí také. Jiné možnosti Apple Intelligence zatím v české verzi dostupné nejsou. Nefunguje ani užitečné zrcadlení iPhonu, které přitom s AI nesouvisí.

macOS 15.1 ale přináší ještě dvě další drobnosti. V Ovládacím centru je možné nastavit, aby se přepínač Úsporného režimu napájení vždy zobrazoval v ikonce baterie v řádku nabídek. Doteď uživatelé museli navštívit právě Nastavení, nebo si pro to vytvořit zkratku. V Mac App Storu si pak nově můžete zvolit, aby se aplikace větší než 1 GB instalovaly na externí disk. To se může hodit hlavně u her, které mají klidně desítky giga.

