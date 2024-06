macOS 18 Sequoia se vyzbrojí pomocí AI. Navíc okopíruje funkci, kterou přinesly už Windows 7

Apple na WWDC ukázal novinky v desktopovém systému a betaverzi macOS 18 krátce nato také zpřístupnil veřejnosti. Nový systém pokračuje v tradici pojmenovávání podle kalifornských přírodních památek, tentokrát nese název Sequioa podle tamního národního parku.

Sequioa dorazí s desítkami větších i menších novinek. Systémem prostoupí AI, podobně jako to teď vidíme ve Windows 11. Posílí se vazby mezi Macy a iPhony. A interní aplikace dostanou několik užitečných funkcí. Finální verze macOS 15 dorazí někdy na podzim, typicky se tak děje říjnu.

S výjimkou MacBooků Air z roku 2018 a 2019 bude systém dostupný pro všechny ostatní Macy, na kterých dnes běží Sonoma, tedy:

MacBook Air 2020 a novější

MacBook Pro 2018 a novější

iMac 2019 a novější

iMac Pro 2017

Mac mini 2018 a novější

Mac Studio 2022 a novější

Mac Pro 2019 a novější

Textová a obrazová AI

Na Macích s čipy Apple Mx poběží lokální AI (Apple Intelligence), která bude umět přepisovat text a dělat jejich souhrny. Systém přitom využije malý jazykový model se třemi miliardami parametrů, který však prozatím nebude podporovat nic než americkou angličtinu.

Lokální AI se naučí také prioritizovat oznámení a příchozí e-maily, případně navrhovat stručné odpovědi. Obrazový model označený jako Image Playground zase bude umět na povel generovat obrázky, tvořit vlastní emoji (genmoji), odstraňovat objekty z fotek, lépe prohledávat fotky i videa nebo vylepšovat ručně kreslené náčrtky.

Díky AI můžeme očekávat i chytřejší Siri, která zvládne lépe ovládat operační systém a některé aplikace.

A kde nebude stačit lokální Apple Intelligence, tam se systém obrátí na mocnější Private Cloud Compute vyžadující připojení k internetu. Případně pak i integrovaného pomocníka v podobě ChatGPT s momentálně nejpokročilejším multimodálním systémem GPT-4o.

Lepší propojení s iPhonem a AirPody

Sequoia rozšíří funkci Continuity o nové funkce. Na Macu bude možné zobrazit displej vedle ležícího iPhonu. Funkci zrcadlení už nabídl Microsoft ve Windows 10/11 ve spolupráci s Androidy, Apple se vydal stejným směrem. Takto bude možné spouštět nebo ovládat aplikace z mobilu přímo z počítače. iPhone přitom zůstane zamčený.

V macOS se budou zobrazovat i notifikace z iPhonu a díky zmíněnému zrcadlení tak bude možné aplikaci rovnou otevřít a na oznámení reagovat.

Někdy před koncem roku, možná v macOS 15.1, půjde také přetahovat fotky, videa nebo jiné soubory mezi zrcadlenou obrazovkou iPhonu a plochou Macu. Nebude tak třeba používat Airdrop, ale soubory se přetáhnou mezi dvěma okny.

Nový funkcí se dočkají uživatelé AirPodů. Při telefonování s AirPody Pro půjde zapnout izolování hlasu, takže vás druhá strana zřetelně uslyší, i když budete v hlučném prostředí. Na AirPodech Pro 2. generace se pak využijí integrované pohybové senzory a pomocí přikyvování nebo kroucení hlavou bude možné potichu odpovídat Siri na otázky typu ano/ne. Ve hrách pak na AirPodech 3. generace, AirPodech Pro a Max půjde využít prostorový zvuk.

Přichytávání oken

Je to 15 let, co Microsoft ve Windows 7 uvedl funkci Aero Snap. Stačilo chytit okno za záhlaví a přetáhnout jej na kraje obrazovky, čímž vyplnilo přesně polovinu plochy. A pak se z té pozice dalo vytrhnout a opětovně se zvětšilo. V dalších verzích Windows se tato funkce dál rozvíjela, nabízejí ji i všechny pokročilejší linuxové desktopy, jen Apple byl pořád pozadu.

Sequoia ale přichytávání oken konečně zavede také. Bude fungovat stejně jako jinde. Okna půjde přetáhnout do boků nebo do rohů, čímž vyplní polovinu či čtvrtinu obrazovky. Funkci bylo možné dostat do macOS už nyní, avšak jen pomocí nástrojů třetích stran jako Rectangle nebo oblíbené české appky Magnet.

Nových funkcí se dočkají i videohovory přes Facetime. macOS 15 bude umět nahradit pozadí a před sdílením okna či celé plochy ukáže náhled, aby volající omylem neukázal něco, co neměl v plánu. Změna pozadí i náhled fungují na systémové úrovni, takže je půjde využít i v jiných aplikacích.

Aplikace

Safari nabídne vylepšenou čtečku, která pomocí AI vytvoří klikatelný obsah článku a stručný souhrn. Funguje to však jen v angličtině. Specificky pak v americké angličtině bude Safari ještě ukazovat informační boxík, který na webu vypíchne důležité informace. Navštívíte stránky hotelu, boxík ukáže adresu na mapě a telefonní číslo. Budete-li číst o nějaké známé osobnosti, Safari zobrazí podrobnosti, které v článku nejsou.

Novinkou je navíc to, že i v jiných prohlížečích než Safari bude možné platit na webu pomocí Apple Pay.

Klíčenka s uloženými hesly a passkeys už nebude jen součást nastavení systému a Safari, kde je přehled uložených položek hluboko schovaný, ale Apple vytvoří zvláštní aplikaci Hesla. Správce bude fungovat podobně jako 1Password, Bitwarden atd., jen nenabídne tolik funkcí.

Ve Zprávách fungují nové textové efekty, takže se slova můžou zvětšit, vybuchnout, případně se emoji rozpohybují. Efekty půjde nastavit ručně, ale macOS je bude umět aktivovat i automaticky podle kontextu zpráv. Kromě toho půjde na zprávy reagovat libovolným emoji a přibude plánovač pro odeslání zprávy později.

Do Map dorazí topografická vrstva s detailními turistickými stezkami, ty ale zatím mají pokrývat jen 63 amerických národních parků a část Japonska. Trasy půjde ručně plánovat a ukládat pro přístup offline.

V Poznámkách bude nově dostupné barevné zvýrazňování textu a jednotlivé (pod)sekce půjde sbalovat a rozbalovat. Hlasové poznámky v angličtině bude aplikace umět převést na text. A dorazí i matematické poznámky, které umí pracovat s jednoduchými vzorci a proměnnými. Pro komplexnější věci ale pořád budou vhodnější aplikace třetích stran jako Numi nebo Soulver.

Základní i vědecká Kalkulačka získají historii a převodník jednotek. V Kalendáři půjde tvořit, upravovat a zobrazovat události z Připomínek. V Počasí bude lépe vidět pocitová teplota, pokud se výrazně liší od té skutečné. V seznamu míst navíc uvidíte počasí na domovské nebo pracovní adrese, případně také adresách lidí v adresáři.

Freeform umožní lépe přeskládat náčrtky, bude možné tvořit spoje mezi diagramy, objekty zarovnávat do mřížky atd. V aplikaci Domácnost bude možné u zámků nastavit, kdy a kdo z hostů může vstoupit do domu. Nově zde půjde spravovat i robotické vysavače a sledovat spotřebu elektřiny.

Apple také přepracuje Nastavení systému. V souvislosti s Macy, ale též iPhony a iPady, firma uvedla ještě Game Porting Toolkit 2. Vylepšené nástroje pro převod her z Windows. Počet velkých her běžících na jablečných platformách se pomalu rozšiřuje, blíž se tomu věnuje Martin na Doupěti.