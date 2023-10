macOS Sonoma láká na profily v Safari a widgety na ploše. Výraznějších změn jsme se nedočkali

Naopak v macOS Sonoma doplnila systém widgetů i funkce pro rychlé skrytí všech aplikací nad plochou a zobrazení čisté plochy s widgety (dokonce s možností skrýt všechny ikony na ploše). Stačí klepnout na jakýkoli kousek plochy pod otevřeným oknem, nejčastěji to bude vedle Doku. Naopak pokud je nad plochou otevřeno jakékoli další okno, widgety ustoupí do pozadí tak, aby nerušily.

Safari s vymodlenými profily

Asi největší radost budou mít z macOS Sonoma ti, kteří využívají Safari jako hlavní prohlížeč a zároveň MacBook přenáší z práce domů. Do Safari totiž přibyla podpora profilů, které lze jednoduše přepínat a prakticky nahradí více prohlížečů. Právě těmi mnozí uživatelé řešili práci na počítači doma a v zaměstnání. Profily v Safari tak oddělí nejen záložky, otevřené stránky nebo historii prohlížení, ale i cookies a další dočasné soubory. Stejně tak lze vybrat doplňky, které budou dostupné v konkrétních profilech.

Jen je škoda, že se profily v Safari nemohou automaticky přepínat na základě polohy, kdy by po nastartování prohlížeče v kanceláři automaticky přepnul do pracovního profilu.

Mezi další změny v Safari potom patří chování Anonymního okna, které nyní může být chráněno pomocí Touch ID. Bez otisku prstu nebo hesla jednoduše nikdo do privátního režimu nepřepne. Novinkou je rovněž možnost změnit výchozí vyhledávač pouze pro Anonymní okno, který se může lišit od výchozího vyhledávače v běžném režimu.

A nakonec nesmíme zapomenout ani na pokročilou ochranu před sledováním na webu i v tomto běžném režimu. V předchozích verzích systému byla tato možnost dostupná pouze v privátním režimu.

Něco pro hráče: Game Mode

Stejnou funkci známe z Windows dokonce se stejným jménem. Úkol je v obou případech jasný: co nejvíc systémových prostředků nechat k dispozici pro běžící hru a veškeré další úlohy odsunout do pozadí. Prioritizování procesorového i grafického výkonu pro spuštěnou hru se děje automaticky, stejně tak lze ale Game Mode spustit i ručně. To se bude hodit především u her, které neběží v celoobrazovkovém režimu.

Funkce je k dispozici na počítačích s procesory od Applu, na těch intelovských Game Mode spustit nelze. První testy v rámci ostré verze Sonomy však zatím ukazují jen minimální nárůsty výkonu ve hrách.

Velmi dobře naopak funguje druhá funkce, kterou Game Mode přináší: snížení latence u Bluetooth ovladačů a sluchátek. I když nejde o originální sluchátka AirPod, mohou s počítačem komunikovat dvojnásobnou frekvencí. Dvojnásobný sample rate je dobře patrný při hraní jakéhokoli rychlejšího titulu.