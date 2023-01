macOS 13.2 zvyšuje ochranu soukromí. Umí šifrovat iCloud a podporuje bezpečnostní klíče

Apple včera v podvečer vydal druhou aktualizaci Ventury. Systém macOS 13.2 opravuje dvě chyby a přidává stejný počet funkčních novinek. Ty jsme znali už dřív, jen je Apple nestačil zavést do předchozích vydání.

Obě se vlastně netýkají ani tak Maců jako jablečného ekosystému obecně. Účet Apple ID je nově možné chránit dvoufaktorovým ověřováním pomocí bezpečnostních klíčů s certifikací FIDO. Macy podporují takové komunikující přes USB-A nebo USB-C, například oblíbené YubiKey, fungoval by měl ale také v Česku rozšířený GoTrust Idem Key, který rozdával CZ.NIC na podporu mojeID.

Má to ale pár háčků. S takovým klíčem si zatím nerozumí iCloud pro Windows nebo starší aplikace a systémy. Kromě macOS 13.2 klíče fungují i na iOS 16.3 nebo iPadOS 16.3. U hodinek, HomePodů nebo Apple TV je nutné přihlašovat se pomocí iPhonů či iPadů.

Klíče pak musí být minimálně dva. To pro případ, že by se jeden ztratil. U cizích služeb takové pravidlo obvykle nebývá, protože existují ještě záložní metody obnovy přístupu k účtu. Tu má i Apple (speciální kód), ale stejně trvá na tom, že klíče musíte mít dva.

Mně se osobně nepodařilo přidat ani jeden. Používám již zmíněný GoTrust Idem Key, jenže macOS jej rozpozná jako externí klávesnici a v průvodci přidáním klíče čeká, že vložím do USB něco jiného.

V macOS 13.2 pak lze nově aktivovat tzv. pokročilou správu dat. Tím si zapnete end-to-end šifrování na téměř všechna data ukládaná do iCloudu. Bez koncového šifrování už jsou jen Mail, Kalendář a Kontakty. I pokročilá správa dat vyžaduje nejnovější operační systémy a Apple se zatím netváří, že by jich chtěl „backportovat“ do starších, které si jinak s iCloudem normálně rozumí.

Novinky v macOS 13.2

Oficiální text bez redakčních úprav.

Tato aktualizace přináší pokročilou ochranu dat na iCloudu, bezpečnostní klíče pro Apple ID a obsahuje další vylepšení s opravy chyb pro váš Mac.