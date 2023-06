MacBook Air je nejtenčí 15palcový notebook a Mac Pro se konečně zbavil Intelu

Díky větším rozměrům mohla být vylepšena soustava reproduktorů, kdy do tenkého těla Apple vměstnal čtveřici středových reproduktorů a dvojici výškových. Ačkoli tady tvůrci nehovoří o hi-fi kvalitě, která je neoddiskutovatelná u MacBooků Pro, jistě půjde o jedno ze zásadních vylepšení ve srovnání s třináctipalcovým Airem.

Nezměnila se ani konektorová nabídka: dvojice USB-C s rozhraním Thunderbolt umožňuje připojení externího displeje s maximálním rozlišením 6K, pro nabíjení je připraven konektor MagSafe a na protilehlé straně se nachází pouze 3,5mm audio konektor. Pro nabíjení přibaluje Apple do krabice adaptér s výkonem 35 W, nicméně Air podporuje i nabíjení výkonnějšími 70W adaptéry. Akumulátor se zvětšil na kapacitu 66,5 Wh, kvůli většímu příkonu displeje však výdrž zůstala na hodnotách 18 hodin přehrávání videa a 15 hodin brouzdání po webu.

Mac Pro poprvé s čipem Apple Silicon

Nejvýkonnější počítač Mac Pro se aktualizace nedočkal dlouhé čtyři roky a doposud byl k dispozici pouze s procesory od Intelu. Ty nyní Apple ze své nabídky zcela vyřadil a ponechal pouze variantu s vlastním čipem v té nejvýkonnější variantě Apple M2 Ultra.

Ta fyzicky obsahuje dva spojené procesory M2 Max, což ve výsledku znamená konfiguraci 24 výpočetních jader a 60 grafických jader. Za příplatek 30 tisíc korun potom bude k dispozici i varianta s 24jádrovým CPU a 76jádrovým GPU. Operační paměť bude startovat na kapacitě 64 GB, půjde však nakonfigurovat až do kapacity 192 GB. To je dvojnásobek toho, co zvládaly Macy Pro s Intelem. Kapacitu interního úložiště lze konfigurovat v rozmezí 1-8 TB.

SoC Tranzistory CPU Jádra GPU Neural Engine RAM Video Engine M1 16 mld. 4+4 C 7/8 C

(až 2,6 TFLOPS) 16 C, 11 TOPS 8/16 GB, 66,7 GB/s - M1 Pro 33,7 mld. 6/8+2 C 14/16 C,

(až 5,2 TFLOPS) 16 C, 11 TOPS 16/32 GB, 200 GB/s 1× pro dekódování

1× pro kódování M1 Max 57 mld. 8+2 C 24/32 C,

(až 10,4 TFLOPS) 16 C, 11 TOPS 32/64 GB, 400 GB/s 1× pro dekódování

2× pro kódování M1 Ultra 114 mld. 16+4 C 48/64 C,

(až 20,1 TFLOPS) 32 C, 22 TOPS 64/128 GB, 800 GB/s 2× pro dekódování

4× pro kódování M2 20 mld. 4+4 C 8/10 C,

(až 3,6 TFLOPS) 16 C, 15,8 TOPS 8/16/24 GB, 100 GB/s 1× pro dekódování

1× pro kódování M2 Pro 40 mld. 6/8+4 C 16/19 C,

(až 6,8 TFLOPS) 16 C, 15,8 TOPS 16/32 GB, 200 GB/s 1× pro dekódování

1× pro kódování M2 Max 67 mld. 8+4 C 30/38 C,

(až 13,5 TFLOPS) 16 C, 15,8 TOPS 32/64/96 GB, 400 GB/s 2× pro dekódování

2× pro kódování M2 Ultra 134 mld. 16+4 C 60/76 C, (až 27 TFLOPS) 32 C, 32,6 TFLOPS 64/128/192 GB, 800 GB/s 4× pro dekódování

4× pro kódování

Největší předností a také výhodou oproti počítači Mac Studio je možnost rozšíření díky šesti volným slotům PCIe 4.0. Do těch tak mohou zamířit speciální střihové či zvukové karty, síťové prvky nebo další karty pro rozšíření úložiště.

Nadstandardní je z pohledu Applu i konektorová nabídka. V první řadě nabízí počítač hned osm konektorů USB-C s rozhraním Thunderbolt – dva v horní části skříně, šestice je potom vzadu. Celkem jde k Macu Pro připojit až šest monitorů Apple Pro Display XDR (každý s rozlišením 6 016 × 3 384). Kromě Thunderboltů se nezapomnělo ani na standardní USB-A (3.2 Gen 2) a také dvojici HDMI s možností připojení 8K monitoru s obrazovou frekvencí 240 Hz. O síťovou konektivitu se postará dvojice 10gigabitových konektorů a Wi-Fi 6E.

Přišel i refresh Mac Studia.